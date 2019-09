Via S. Luca, al pomeriggio shopping e spaccio di crack e hashish: tunisino arrestato

Ieri pomeriggio in via San Luca, nel Centro storico genovese, i carabinieri della pattuglia di Ge-Maddalena insieme ai militari dell’Esercito impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, hanno arrestato per il reato di “detenzione di sostanze stupefacenti” un tunisino.

Fermato per un controllo, il nordafricano ha da subito tradito un evidente nervosismo, che ha trovato successiva giustificazione nell’esito della perquisizione personale.

Infatti, lo spacciatore di droga è stato trovato in possesso di 10 grammi di “hashish” già suddiviso in 9 dosi e 40 grammi della stessa sostanza in un unico blocco, una modica quantità di cocaina/crack e la somma di 20 euro.

Droga e denaro sequestrati.