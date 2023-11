Via Montevideo, attraversamento pedonale pericoloso. Il caso a Tursi

“La sicurezza stradale è un tema importantissimo a cui occorre rivolgere la massima attenzione per prevenire ogni possibile situazione di pericolosità. Riguardo all’attraversamento pedonale di via Montevideo si rileva un indice di sinistrosità dello 0,7%, ma può essere opportuno un sopralluogo sul posto per verificare in che termini sia possibile intervenire su questo e sugli altri due attraversamenti limitrofi, pur escludendo da subito un intervento di semaforizzazione essendoci già lì vicino un altro impianto semaforico.

Tuttavia, si potrebbe prevedere una maggiore illuminazione dell’attraversamento e individuare altri interventi mirati a contrastare il comportamento di chi percorre quel tratto di strada a velocità troppo elevate.

Parliamo infatti di un rettilineo che segue una curva a sinistra e che vede la fase di accelerazione di auto e moto.

Per questo riteniamo utile effettuare un sopralluogo insieme ai tecnici e al Municipio competente, fermo restando che per il 2024 abbiamo già programmato gli interventi da porre in essere sugli attraversamenti pedonali al fine di migliorarne la sicurezza, grazie anche al finanziamento di circa 1 milione di euro che abbiamo ottenuto dal Ministero.

L’obiettivo generale dev’essere quello di aumentare la visibilità degli attraversamenti pedonali: nel caso dell’attraversamento di via Montevideo, di lì passerà l’Asse di Levante del Progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale che prevede anche la modifica di tutti i semafori.

Ribadisco quindi la mia disponibilità a partecipare a un sopralluogo per valutare insieme al Municipio e ai tecnici gli interventi da realizzare, inserendoli eventualmente come priorità di intervento nelle prossime tranche di finanziamento”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessore alla Mobilità integrata e Trasporti del Comune di Genova Matteo Campora nella replica all’interrogazione a risposta immediata del consigliere Valeriano Vacalebre (Fratelli d’Italia) che chiedeva “informazioni in merito alla posizione, alquanto pericolosa, dell’attraversamento pedonale di via Montevideo e il rafforzamento della segnaletica sia verticale che orizzontale, per una maggiore visibilità”.