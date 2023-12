Via Garibaldi, litiga con guardia giurata: bloccato con spray urticante

Ieri gli agenti della Polizia locale di Genova sono intervenuti nel Centro storico, in via Garibaldi, dove un italiano ha dato in escandescenze durante un diverbio con un operatore di vigilanza privata della “Valbisagno”.

Gli agenti presenti presso la sede del Comune hanno chiesto rinforzi e, una volta sul posto, sono stati aggrediti dall’uomo con sputi e improperi e con il tentativo anche di contatto fisico che ha reso necessario l’utilizzo di spray urticante.

L’esagitato è stato bloccato e trasportato nella sede del Comando della Polizia locale in piazza Ortiz, dove è stato identificato e denunciato per resistenza e oltraggio.