Via della Maddalena by night, milanese insulta e aggredisce carabinieri: arrestato

La scorsa notte in via della Maddalena, nei pressi di un bar, un milanese ha insultato, con frasi oltraggiose e minacciose, i carabinieri in servizio nel Centro storico genovese.

Mentre i militari si stavano avvicinando per identificarlo, il 49enne ha spintonato in modo violento i tutori dell’ordine e quindi è si è iniziata una colluttazione.

Alla fine , il violento è stato bloccato.

Preso e accompagnato in caserma, il 49enne milanese, che è risultato gravato da pregiudizi di polizia, è stato arrestato per “resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate” poiché durante la zuffa i carabinieri hanno riportato delle lesioni, anche se giudicate guaribili in pochi giorni.