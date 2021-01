Via Canneto il Lungo, contenitore rifiuti di persone Covid+: intervento Polizia locale

Da ieri un contenitore per la raccolta e il successivo smaltimento di rifiuti di persone in quarantena per Covid è “sorvegliato” dalla Polizia locale in via Canneto il Lungo, nel Centro storico genovese.

Si tratta di uno dei contenitori speciali, distribuiti alle persone positive, sospette positive o a contatto di positivo.

Nella nostra città una ditta specializzata si occupa del ritiro che avviene a orario preciso.

Secondo gli agenti della Polizia locale, il contenitore è stato, invece, abbandonato in orario non concordato e lasciato dove altre persone avrebbero potuto venire a contatto con materiale potenzialmente infetto.

Per il responsabile del deposito è quindi stata prevista una sanzione da mille euro per “abbandono di rifiuti pericolosi”.