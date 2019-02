Via Berghini, carabinieri salvano pitbull: 48enne denunciato per maltrattamenti animali

Ieri i carabinieri di un equipaggio del Nucleo Radiomobile, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per “maltrattamenti e abbandono di animali” un 48enne genovese, gravato di pregiudizi di polizia, residente nella Riviera Ligure di Levante ma domiciliato in via Berghini a San Fruttuoso alta.

I militari sono intervenuti nel palazzo di San Fruttuoso alta su richiesta di alcuni condomini poiché il 48enne aveva lasciato nell’appartamento, affittato da alcuni mesi, in totale stato di abbandono in ambiente insalubre tra vari rifiuti ed escrementi, un cane di razza “Pitbull”.

L’animale è stato salvato, sequestrato e affidato in custodia al canile municipale di via Rollino.