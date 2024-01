Vento di burrasca su Genova, sopraelevata chiusa a moto. Le altre limitazioni

Scatta l’ordinanza

E’ stato emesso un avviso per vento di burrasca su Genova per oggi, venerdì 19, e per domani, sabato 20 gennaio.

Si tratta di tramontana che spira da nord in intensificazione a partire dal mattino sul centro della regione con raffiche superiori a 50 Km/h.

Dal pomeriggio la forza sale a burrasca con raffiche fino a 70-80 Km/h.

Ancora forti o di burrasca da Nord-Nordest al mattino, specialmente sui settori di Centro-Ponente, in graduale indebolimento dal pomeriggio.

A Genova scatta così l’ordinanza con il divieto di transito sulla Strada Aldo Moro, la sopraelevata per moto, telonati e furgonati.

Chiusi al pubblico anche giardini, parchi e cimiteri.