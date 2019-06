Vent’anni di EstateSpettacolo al Porto Antico con musica e risate

E’ stato presentato presso i locali di Porta Siberia EstateSpettacolo, il calendario delle manifestazioni che si svolgeranno questa estate, fino al 27 agosto, al Porto Antico con musica, teatro, cinema, opera, cabaret e danza.

EstateSpettacolo, quest’anno compie vent’anni e come gli anni passati regalerà indimenticabili serate di spettacolo sospese tra il mare e le stelle.

“Genova Porto Antico Estate Spettacolo è un’avventura straordinaria – esordisce Luisella Tealdi, responsabile Ufficio Eventi e Comunicazione della società Porto Antico di Genova – abbiamo iniziato quasi per gioco ma sono già passati vent’anni, la rassegna è cresciuta fino ad affermarsi come uno degli appuntamenti estivi più importanti della Liguria, le location sono’ diventate sempre più grandi e affascinanti, l’offerta si è ampliata fino a comprendere oggi ogni genere di spettacolo e tutti, gli artisti, gli organizzatori e soprattutto il pubblico, il protagonista di Estate Spettacolo, ci ha seguito con fiducia e continuano a seguirci con passione”.

La ventesima edizione di Genova Porto Antico EstateSpettacolo in oltre due mesi di programmazione passerà in rassegna tutte le arti sceniche con oltre 60 spettacoli distribuiti su 3 differenti palcoscenici di grande fascino: l’Arena del Mare, la Piazza delle Feste e l’Isola delle Chiatte.

Il palco più atteso dell’estate, sarà l’Arena del Mare, quello con il mare e le navi intorno, che da sempre conquista il pubblico e tutti gli artisti che lo calcano.

Come sempre non mancheranno i grandi nomi italiani e internazionali che l’hanno resa celebre anche fuori regione.

Si tratta di un programma più articolato del solito, per festeggiare i vent’anni della manifestazione, che inizia il 5 luglio per concludersi un mese dopo, il 6 agosto.

Fortissima quest’anno la squadra di Goa Boa Festival che presenta 7 serate tra il pop, la trap e il rock.

Ad inaugurare il programma, il 5 luglio, Calcutta seguito da Gazzelle, il 9 luglio. Nella seconda metà di luglio riecheggerà il rock alternativo dei Fast Animals and Slow Kids, i Fask come li chiamano i fan, in una serata insieme alle star nascente Rancore, seguiti nei giorni successivi dall’istrionico Carl Brave, da Max Gazzè e il suo pop d’autore e dal rapper nostrano Izi.

Gran finale con Salmo, la star delle classifiche che concluderà il Goa Boa il 20 luglio con il suo Playlist Summer Tour.

Parente ‘vintage’ di Goa Boa, esordisce quest’anno il nuovo festival Goazilla che proporrà due serate con mostri sacri del rock, Steve Hackett, il 14 luglio, e lan Anderson dei Jethro Tull per il 16 luglio.

Gli amanti del pop e dei talent potranno godersi i due concerti di Live in Genova, con l’idolo dei giovanissimi Irama, il 6 luglio, ed un ritorno agli anni ’90 con J-Ax + Articolo 31 per il 12 luglio.

Con un cambio di scena l’Arena del Mare sarà pronta per l’opera lirica più amata e conosciuta, La Traviata di Giuseppe Verdi, nell’allestimento curato dal Teatro Carlo Felice per il festival Ti “Porto” all’Opera, con 4 repliche: 28, 30, 31 luglio e 1 agosto.

E dopo l’opera anche la musica classica sul palco dell’Arena del Mare: il 4 agosto sarà la serata del Concerto di Mezza Estate, Concerto Sinfonico con I’Orchestra del Teatro Carlo Felice.

Il 5 agosto, Up&Down uno spettacolo surreale che stravolge le abituali liturgie teatrali, realizzato dall’eclettico Paolo Ruffini con una speciale compagnia di attori con la Sindrome di Down.

Gran finale di stagione all’Arena del Mare con tre spettacoli brillanti: il ritorno in grande stile degli irresistibili Bruciabaracche, il 2 agosto, per Ridere d’Agosto…ma anche prima, l’esordio sul grande palco della squadra comica dei Pirati dei Caruggi per Palco sul Mare Festival, il 6 agosto.