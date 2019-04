Vari interventi dei VVF nello spezzino: incidente e soccorsi a persona

I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio nello spezzino per diversi interventi di varia natura.

Verso le ore 15.30 una squadra è intervenuta all’uscita della galleria Marinasco, lato San Benedetto, per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento si scontravano due auto: l’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza dei veicoli e dello scenario.

Sul posto personale sanitario, polizia locale della Spezia e i carabinieri.

Quasi contemporaneamente un’altra squadra è partita dalla sede centrale per raggiungere Sarzana ed effettuare un intervento di soccorso a persona: un uomo era caduto all’interno della propria abitazione.

I vigili del fuoco sono dovuti arrivare, con l’ausilio della scala italiana, ad una finestra del secondo piano per poter entrare dentro all’appartamento e poter soccorrere, in sinergia con il personale sanitario intervenuto, una persona.

Verso le 16.30 è stato effettuato un soccorso a persona presso la spiaggia di Punta Corvo, nel comune di Ameglia.

Una donna, mentre percorreva un sentiero, ha accusato un malore. Vista l’impervietà della zona, la Sala Operativa VVF e la Sala Operativa 118, di concerto, decidevano di far intervenire l’elicottero Drago 65 che era precedentemente atterrato in zona per un altro intervento. Contestualmente veniva inviata sul posto la squadra dei Sommozzatori VVF a bordo di un gommone.

Giunti in zona, due operatori sono scesi in acqua e hanno raggiunto la spiaggia e fatto allontanare i numerosi presenti, permettendo così, la discesa in sicurezza, a mezzo verricello, del personale elisoccorritore VVF e del personale medico.

La signora veniva trasportata poi presso la piazzola della sede VVF di via Antoniana dove è stata prelevata dal personale sanitario per il successivo trasferimento al pronto soccorso spezzino.

Verso sera, poi, una squadra della sede centrale è intervenuta per un soccorso a persona sul sentiero che collega Fabiano alla località Madonna dell’Olmo.

I vigili del fuoco intervenuti hanno raggiunto la signora, che era scivolata e lamentava un dolore ad una gamba, hanno provveduto a stabilizzarla e a trasferirla su una speciale barella, detta da sentiero, con la quale è stata poi trasportata fino alla strada principale dove è stata affidata al personale sanitario.