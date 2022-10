Varazze ha celebrato il Lanzarottus Day, l’1 ottobre una giornata dedicata al ricordo dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello.

Varazze ha celebrato il Lanzarottus Day undicesima edizione

Sabato 1 ottobre 2022 si è tenuta a Varazze l’undicesima edizione del “Lanzarottus Day”, una giornata dedicata al ricordo dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo riscoprì l’Arcipelago Canario e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote.

Manifestazione organizzata dall’Assessore al Patrimonio Storico Culturale, in collaborazione con la Confraternita di San Donato e il Comitato Lanzarotto Malocello Varazze, con la partecipazione e il coinvolgimento del locale associazionismo, dei Comandanti della Polizia Municipale, dei Carabinieri, del Locale Ufficio Marittimo e delle Scuole di ogni ordine e grado: che anno dopo anno coinvolge sempre più Enti, Associazioni e persone, interessate a dare il loro personale e fattivo contributo al successo di un evento rivelatosi di elevato valore sociale, culturale, storico e di promozione turistica per Varazze: … la “Città delle Donne”.

Per questa undicesima edizione, l’Assessore Mariangela Calcagno, in accordo con l’Amministrazione Comunale e l’irrinunciabile collaborazione degli Enti ed Associazioni coinvolte, ha organizzato un’articolata manifestazione decisamente coinvolgente per l’intera cittadinanza e per i gentili ospiti, ancora presenti nella rinomata località turistica dell’estremo levante savonese: la città di Varazze.

Infatti, sono stati veramente in tanti ad assistere alla sfilata del corteo partito alle ore 10:00 dal Molo di Santa Caterina, dedicato al Comandante Gerolamo Delfino, composto dagli Amministratori Comunali e da: rappresentanti del locale Associazionismo, Alpini, Marinai, Carabinieri, Bersaglieri, figlia, nipoti e pronipoti dell’eroe del “Galilea” e, soprattutto, i giovanissimi atleti del Varazze Club Nautico e dell’Atletica Varazze, i quali, con le loro splendenti divise, hanno sfilato per le vie del centro storico, con soste nelle principali piazze, dove si è tenuto un intermezzo danzante a tema, gentilmente offerto dalle bravissime ballerine della Scuola Danzastudio Varazze, coordinate da Giovanna Badano, Madrina di questa edizione, e vestite con appropriati abiti dall’Associazione dei Figuranti del Corteo Storico di Santa Caterina da Siena, coinvolgendo così in un fraterno abbraccio tutta la comunità varazzina.

Ed ecco una breve descrizione dell’articolata manifestazione di questa edizione che, oltre all’impresa del Malocello e all’eroico comportamento del Comandante Delfino, in questo particolare periodo per l’umanità intera, ha voluto porre l’accento sui Caduti di tutte le guerre e rendere loro omaggio con un’esibizione danzante di speranza e fratellanza.

E poi, come non mettere in evidenza e premiare con una breve sosta il gelataio varazzino Campione del Mondo e la titolare della Gioielleria Salvemini, per i suoi 120 anni di attività e sponsor dell’evento fin dalla sua prima edizione.

Ed ecco una sintesi del susseguirsi degli eventi di questa undicesima edizione del “Lanzarottus Day”:

– ore 9:30, ritrovo presso il Molo Comandante Gerolamo Delfino con la partecipazione di: Sindaco Ing. Luigi Pierfederici; Testimonial di questa edizione, il Consigliere della Regione Liguria e già Sindaco di Varazze, Avv. Alessandro Bozzano; Renato Arri, Presidente della Confraternita ed Associazione Culturale di San Donato, quest’anno chiamata a collaborare all’organizzazione della manifestazione; Rachele, figlia del Comandante Gerolamo Delfino, sponsor insieme alla sorella Caterina dell’evento, con l’istituzione di una Borsa di Studio da 300 €, ripetuta anno dopo anno, in ricordo dell’impresa compiuta dal padre;

– ore 10:00, inizio sfilata con sosta in piazza Bovani, per ricordare i Caduti di tutte le guerre, con breve intervento del Sindaco e della responsabile ANPI, Francesca Agostini e omaggio danzante;

– ore 11:00 – sosta in piazza Dante, per consegna attestato di merito e libro su Lanzarotto Malocello, scritto dall’Avv. Alfonso Licata, alla Gelateria “I Giardini di Marzo”, con foto di rito a Marco Venturino, Campione del Mondo 2022, con intervento del Sindaco Pierfederici, dell’Assessore Calcagno e del Consigliere della Regione Liguria Avv. Bozzano, i quali, giustamente hanno rivolto all’interessato sincere e meritate congratulazioni;

– ore 11:40, sosta in P.za Beato Jacopo, per consegna attestato di merito a Simona Salvemini, per i 120 anni di attività della sua gioielleria. Intervento del Sindaco, dell’Assessore e del Consigliere regionale. E’ seguito un doppio omaggio danzante delle ballerine della Scuola Danzastudio Varazze, prima e dopo la premiazione della Madrina di questa edizione, Giovanna Badano, che ha ricevuto in dono una collana: un gioiello offerto dalla Gioielleria Salvemini (come dire … “dare per ricevere” … ci sembra giusto). Inoltre, il Sindaco ha consegnato all’Assessore Calcagno, un omaggio offerto da Agnese Casa.

– ore 12:00, ripresa sfilata con i Figuranti del Corteo Storico di Santa Caterina da Siena con tanto di tamburino e sosta finale nello slargo Malocello, difronte alla “Gallery Malocello”, dove si presume sia nato l’insigne navigatore varazzino, con apertura lavori della cerimonia conclusiva della manifestazione, a cura di Mariangela Calcagno e Renato Arri con:

– Intervento del Sindaco, del Testimonial, della Madrina, degli Assessori presenti, del Prof. Giovanni Delfino (segretario del Comitato Lanzarotto Malocello Internazionale) e dei rappresentanti di: U Campanin Russu, Gruppo ANA, Gruppo ANMI, Associazione Nazionale Carabinieri Gruppo di Varazze, Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, Museo del Mare, Varazze Club Nautico, Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, Atletica Varazze, Gruppo Animazione Varazze, Confraternita di Nostra Signora Assunta, Centro Studi Jacopo da Varagine, Associazione dei Figuranti del Corteo Storico di Santa Caterina da Siena, Televarazze, Associazione Artisti Varazzesi.

– E’ seguita la premiazione a cura del Sindaco Ing. Luigi Pierfederici, delle classi che si sono aggiudicate le borse di studio in palio, con intervento Insegnanti e Maestre, quelli coinvolti, delle Scuole ed Asili di Varazze e Casanova (Alberto Patrucco Presidente dell’Ass.ne Pesca, e Giuseppe Verdi, Vicepresidente della LNI, hanno consegnano n.1 cappellino cadauno del proprio Circolo all’insegnante, o sua collega, di ogni classe chiamata, compreso Asili):

– Scuola Materna San Nazario – Gadget Intesa San Paolo – hanno consegnato il materiale l’Avv. A. Bozzano e un libro Valeria Travi della Libreria per bambini Start – Paolo Guido (GAV) alcuni originali braccialetti in omaggio dall’Istituto Intesa S. Paolo;

– Scuola Materna Guastavino – Gadget Intesa San Paolo – hanno consegnato il materiale Giovanna Badano e un libro Valeria Travi della Libreria per bambini Start e Paolo Guido (GAV) alcuni originali braccialetti in omaggio dall’Istituto Intesa S. Paolo;

– Scuola Materna Casanova – Borsa di studio da100 € – Consegnata da Elio Spallarossa della LNI che l’ha istituita, e l’Assessore Calcagno una confezione di braccialetti;

– Scuola Materna Quartini – Borsa di studio da100 € – Consegnata da Corrado Cacciaguerra, Presidente del Gruppo Artisti Varazzesi, che ospita il comitato organizzatore e l’Assessore Calcagno una confezione di braccialetti;

– Classe 3/U – Scuola Primaria di Casanova – Borsa di studio da100 € – Consegnata da Elio Spallarossa della LNI che l’ha istituita, il Sindaco un Atlante e Mantero del Campanin Russu un Dizionario più n.5 Auricolari in plastica;

– Classe 3/B – Scuola Primaria “G. Massone” – Borsa di studio da 200 € – Consegnata da Renato Arri della Confraternita e Associazione Culturale San Donato, l’Avv. Bozzano un Atlante e Lorenzo Bolla del Museo del Mare un Dizionario più n.5 Auricolari in plastica;

– Classi 3/B e C della Scuola Secondaria di Primo Grado “F. De Andrè” – Borsa di studio da 200 € – Consegnata da Renato Arri della Confraternita di San Donato, l’Assessore Calcagno un Atlante e Dario Gatti dell’ANMI un Dizionario;

– Classe 2/A Sezione Blu della Scuola Secondaria di Primo Grado “F. De Andrè” – Borsa di studio da 300 euro – Consegnata da Rachele Delfino in Braun, che l’ha istituita insieme alla sorella Caterina, in ricordo dell’impresa compiuta dal padre – Valerie Malerba, la nipote del Comandante Gerolamo Delfino ha consegnato un Atlante ed Emilio Patrone del Gruppo ANA un Dizionario;

– Consegna a cura Ass.re Calcagno di un cofanetto di CD di musica d’autore di CD a Docenti, Insegnanti e Maestre presenti;

– Agli alunni e studenti presenti nello slargo Malocello, è stata consegnata a cura dello stesso autore, una copia della brochure di Roby Ciarlo sulla storia, disegnata e spiegata, dell’insigne navigatore varazzino. Le altre copie disponibili, grazie alla sponsorizzazione del Centro Commerciale Corte di Mare, saranno distribuite nelle scuole e in occasione di altre manifestazione a tema.

– Consegna premio “E vie du mậ”, istituito nel 2014 dall’allora Assessorato alla Cultura (oggi Assessorato al Patrimonio Storico Culturale) e quest’anno assegnato a Piero Spotorno, un giovane ed intrepido novantenne che, con il suo impegno di Presidente, cronista e tuttofare della locale emittente televisiva, continua a rendere sempre più grande e vivibile la sua Città: …Varazze.

– Alle ore 13:00, il Sindaco Luigi Pierfederici e l’Assessore Mariangela Calcagno, hanno dichiarato conclusa la manifestazione e ringraziato gli intervenuti, la Confraternita ed Associazione Culturale San Donato, per il suo fattivo impegno, gli Artisti Varazzesi, che fin dalla prima edizione del 2012 ospitano il Comitato organizzatore e ogni anno collaborano e allestiscono un’esposizione di quadri nel perimetro dello slargo Malocello, quest’anno anche con la partecipazione degli insegnanti e allievi della Scuola di Pittura, Scultura e Ceramica dell’UNITRE di Varazze.

Infine, nel porgere il loro saluto e dell’Amministrazione Comunale, hanno invitato tutti alla XII edizione del “Lanzarottus Day”, che si terrà sabato 23 settembre 2023, con un’altra locale associazione chiamata a collaborare all’organizzazione, a conferma e dimostrazione di quanto questo evento sia di tutta la Comunità varazzina: … della “Città delle Donne”.

Gli organizzatori ringraziano ancora una volta tutti gli sponsor, senza i quali non potrebbero offrire a tanti che sempre più l’apprezzano e condividono, una così bella e rappresentativa giornata di ricordo e commemorazione di insigni concittadini, che con le loro innate qualità e laborioso impegno si sono distinti e reso orgogliosi i varazzini di ieri, di oggi e … del futuro.