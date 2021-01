Vaccino anti Covid di Moderna, via libera dell’Ema: è il secondo nella UE

Stamane al termine della riunione del Comitato Ema per i medicinali ad uso umano (Chmp) è stato diffuso un comunicato in cui, in sostanza, si è dato il via libera in Europa al secondo vaccino anti Covid-19, quello dell’azienda farmaceutica Moderna (il primo è stato quello di Pfizer-BioNTech).

“L’Ema – hanno spiegato – ha raccomandato di concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il ‘Covid-19 Vaccine Moderna’ per prevenire la malattia da coronavirus nelle persone a partire dai 18 anni di età. Questo è il secondo vaccino anti Covid-19 che l’Ema ha raccomandato per l’autorizzazione.

Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Ema ha valutato accuratamente i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino e ha raccomandato per consenso la concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionale formale da parte della Commissione europea.

Ciò garantirà ai cittadini dell’UE che il vaccino soddisfa gli standard dell’UE e mette in atto le salvaguardie, i controlli e gli obblighi per sostenere le campagne di vaccinazione a livello dell’UE”.