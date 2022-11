Una notte all’Acquario con SpongeBob. A Genova la nuova edizione del concorso per la salvaguardia dei mari e per i diritti dei bambini.

Costa Edutament e Nickelodeon insieme, per il decimo anno consecutivo, per la salvaguardia del mare e per diffondere una cultura della protezione dei diritti dei bambini.

· Nuova edizione del concorso “Una notte all’Acquario con SpongeBob”,

· Una nuova collaborazione a supporto dei progetti sociali dell’Acquario di Genova.

Si rinnova per il decimo anno consecutivo la collaborazione tra Costa Edutainment e Nickelodeon che vede Acquario di Genova e SpongeBob, la spugna gialla più famosa e amata in tutto il mondo protagonista dell’omonima serie tv in onda su Nickelodeon, insieme per la salvaguardia dei mari e per insegnare ai bambini una cultura della protezione dei loro diritti rendendoli attivi fin da subito.

Cuore della collaborazione sono la divulgazione rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie sulle specie che abitano le scogliere coralline, la sensibilizzazione sulla delicatezza di questi ecosistemi acquatici e sulla necessità di preservarli.

Il nuovo concorso “Una notte all’Acquario con Spongebob”

La rinnovata collaborazione prevede diverse iniziative tra cui, il nuovo concorso, attivo a breve, “Una notte all’Acquario con SpongeBob”, ideato da Nickelodeon, il brand a target bambini e ragazzi di Paramount presente sul canale sul 605 di Sky, e da Costa Edutainment, che mette in palio per la famiglia vincitrice l’incredibile opportunità di trascorrere una notte in un suggestivo scenario all’interno dell’Acquario, nella fantastica camera completamente brandizzata a tema SpongeBob, allestita nel tunnel davanti alla grande vasca dei delfini del Padiglione Cetacei.

Partecipare al concorso è semplicissimo, basterà andare sul sito http://nicktv.it/VinciSpongeBob e rispondere ad una domanda di conoscenza generale su SpongeBob e i suoi amici. Durante il periodo del concorso, tutti i giorni su Nickelodeon, Sky 605, alle 15:30 andranno in onda gli episodi di SpongeBob.

“Una notte all’Acquario con SpongeBob” è un’esperienza incredibile rivolta principalmente a famiglie con bambini, ma anche a gruppi di amici che vogliono vivere insieme questa esperienza in una sorta di “Pigiama Party”.

Oltre alla possibilità di vincere una notte all’interno di questo mondo sommerso, sarà anche possibile visitare con una guida esperta tutta la struttura dell’Acquario di Genova e scoprire i segreti del mare dalla sera, nel magico mondo notturno, fino alla mattina, nel momento del risveglio della struttura.

L’accordo prevede altre iniziative nel corso del prossimo anno 2023, dalla presenza all’interno dell’Acquario attraverso aree tematizzate alle iniziative speciali che verranno organizzate in diversi momenti dell’anno, tra cui la Giornata Mondiale dell’Oceano a giugno.

La nuova partnership a supporto dei progetti sociali

L’accordo tra Nickelodeon e Costa Edutainment si arricchisce inoltre quest’anno del supporto da parte di Nickelodeon e Paramount ad alcuni progetti sociali in cui l’Acquario di Genova è impegnato da anni e che riguardano in particolare i piccoli pazienti dell’Istituto Pediatrico Giannina Gaslini, per offrire loro occasioni di svago attraverso la conoscenza del mondo marino, ricordando che il gioco è un diritto inalienabile per ogni bambino.

È fondamentale la protezione dei diritti di tutti i bambini per mirare ad un futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze.

La collaborazione con Nickelodeon si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti per il 30° compleanno dell’Acquario di Genova e contribuisce a offrire nuove occasioni per avvicinare il pubblico al mondo marino e acquatico al fine di promuoverne la conoscenza, farne apprezzarne il valore inestimabile, far scoprire le principali minacce che ne minano l’esistenza e, attraverso il coinvolgimento diretto in esperienze edutainment, sollecitare un impegno personale per contribuire alla sua salvaguardia.

Un impegno che l’Acquario porta avanti quotidianamente attraverso progetti di ricerca in ambiente controllato e in natura, conservazione e sensibilizzazione in linea con la propria mission Avvicinare alla Natura e promuovere la salvaguardia degli ambienti acquatici attraverso attività di educazione, conservazione e ricerca.

È Sky Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – a curare la raccolta pubblicitaria di Nickelodeon e di tutti i canali Paramount in Italia.

Costa Edutainment

Con un’esperienza pionieristica e decennale nel settore dell’edutainment, è leader in Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica.

Gestisce oggi 11 strutture a livello nazionale: in Liguria l’Acquario di Genova, uno dei più grandi acquari in Europa, la Biosfera, l’ascensore panoramico Bigo, dal 2022, la Città dei bambini e dei ragazzi e, da luglio 2022, il parco acquatico Caravelle e il villaggio Ciribì a Ceriale; sulla riviera romagnola l’Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare, Aquafan e Italia in Miniatura, e in Toscana l’Acquario di Livorno.

Nel 2022, Costa Edutainment celebra l’importante traguardo dei 30 anni dell’Acquario di Genova.

La struttura è da sempre impegnata per la salvaguardia della natura e nell’azione di divulgazione scientifica in linea con il Goal 14 dell’Agenda 2030 dell’ONU “Vita sott’acqua – Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile” e con la propria mission Avvicinare alla Natura e promuovere la salvaguardia degli ambienti acquatici attraverso attività di educazione, conservazione e ricerca.

Nickelodeon

Nickelodeon è il brand numero uno di intrattenimento per bambini e ragazzi. Ha costruito un business diversificato e globale mettendo i bambini al primo posto in tutti i progetti intrapresi.

Il brand comprende la programmazione e la produzione televisiva negli Stati Uniti e in tutto il mondo, oltre a prodotti di consumer product, prodotti digital, esperienze localizzate, editoria e lungometraggi.

Nickelodeon è uno dei brand di intrattenimento multimediale per bambini e famiglie più riconosciuti e ampiamente distribuiti a livello mondiale.

È disponibile in quasi 400 milioni di famiglie in 180 Paesi e territori, tramite oltre 80 canali programmati a livello locale.

Nel nostro Paese, Nickelodeon fa parte di Paramount Networks Italia, che possiede i canali presenti in esclusiva su Sky: Nickelodeon (Sky 605) e Nick Jr. (Sky 603), i siti http://www.nicktv.it e http://www.nickjr.it e tutti gli asset digital e social.

