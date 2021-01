Una mattina come tante in A10, ancora code in direzione Genova: forti disagi

Ancora una mattina come tante in A10 per gli automobilisti e i camionisti che dal ponente si dirigono verso Genova.

Si sono registrate lunghe code e il traffico in autostrada alle 8,26 di oggi ha registrati quattro chilometri di coda (in aumento).

Il tratto dell’A10 gestito da Autostrade per l’Italia è ancora interessato dai cantieri relativi alle manutenzioni straordinarie che impongono la chiusura dei caselli in uscita Genova Pegli e Genova Prà per chi proviene da Genova, e l’entrata di Genova Pegli verso Ventimiglia.

Stamane sono stati segnalati diversi chilometri di coda sull’A10 verso Genova a causa anche dei restringimenti di carreggiata, a cominciare da Arenzano e continuare verso Pegli.