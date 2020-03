Una canzone per mio padre Film on-demand

In via eccezionale, fino al 5 Aprile incluso, sarà disponibile la visione del film, Una canzone per mio padre on-demand

E’ una misura speciale visto che in alcune città italiane il film non è ancora uscito (sarebbe dovuto uscire a Marzo, ma le proiezioni pubbliche sono state cancellate per l’emergenza sanitaria in corso) e che il dvd del film sarà disponibile solo a Natale 2020. Data la richiesta di molti degli “amici di Dominus” abbiamo deciso di metterlo a disposizione per un breve periodo di tempo (e in promozione), sicuri che la visione di un bellissimo film quale UNA CANZONE PER MIO PADRE possa essere un arricchimento e fornire validi spunti di riflessione per tutta la famiglia. Il link per la visione è: https://dominusproductionstore.com/18-on-demand

Ricordatevi che diamo la possibilità di scaricare gratuitamente la scheda scuola con i collegamenti didattici del film sui programmi delle scuole medie e superiori. Le proiezioni ufficiali del film al cinema riprenderanno dal 7 Novembre 2020 con la possibilità di organizzare proiezioni mattutine per le scuole.

Inoltre, abbiamo applicato numerose promozioni su diversi articoli dvd e libri del nostro store on-line, che saranno valide per tutto il periodo di Quaresima. Sperando che i nostri prodotti possano essere un valido strumento di arricchimento, vi salutiamo calorosamente e invochiamo la benedizione di Dio Padre su ognuno di voi, sulle vostre famiglie, sul nostro Paese e sull’umanità intera.

ISTRUZIONI PER VISIONE UNA CANZONE PER MIO PADRE – – –

Per visualizzare i film DOMINUS messi a disposizione on-demand:

1. accedere al sito Dominus on-demand: https://dominusproductionstore.com/18-on-demand

2. registrarsi oppure accedere con il proprio login, se siete già iscritti;

3. godersi i bellissimi film messi a disposizione in promozione.

UNA CANZONE PER MIO PADRE: Ispirato alla storia vera del cantante Bart Millard, UNA CANZONE PER MIO PADRE affronta un tema delicato: il superamento della sconfitta e della dipendenza dalle proprie fragilità interiori. La pellicola racconta del modo in cui Bart è riuscito a vincere le ferite di un’infanzia difficile attraverso un cammino interiore culminato nella scrittura di una canzone di enorme successo, I Can Only Imagine, vincitrice del doppio disco di platino. É un film che aiuta a comprendere l’importanza della dedizione e del sacrificio in qualsiasi attività si intraprenda.

Il film fa riflettere anche sulla preziosità della figura genitoriale e sull’importanza delle relazioni, dei rapporti personali autentici.

Per maggiori informazioni www.unacanzonepermiopadre.it oppure chiamare gli uffici Dominus Production allo 0550468608 dal Lunedi al Venerdi dalle 9.00 alle 18.00.

