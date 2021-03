Una brochure video foto per raccontare Loano in primavera

Foto e slogan personalizzati e un video della città “fiorita” per raccontare Loano in primavera

Loano. Una brochure costruita con i contributi fotografici e creativi di abitanti e turisti ed una clip per raccontare la città nella “stagione più dolce dell’anno”. Sono questi i due progetti lanciati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in vista dell’inizio della stagione primaverile.

Negli anni precedenti, l’amministrazione del sindaco Luigi Pignocca era solita “salutare” l’arrivo della primavera con una ricca serie di eventi. Il perdurare dell’emergenza sanitaria ha reso impossibile programmare con certezza ogni tipo di manifestazione in presenza. Perciò, così come avvenuto per Natale, l’assessorato al turismo ed il relativo ufficio hanno scelto di trasformare la consueta brochure contenente il calendario di appuntamenti in un qualcos’altro: una pubblicazione che raccontasse il territorio.

“Per farlo – aggiunge il sindaco Pignocca – abbiamo scelto di coinvolgere i nostri concittadini ed ospiti, ai quali abbiamo chiesto di inviarci le loro foto di Loano più belle. Non solo: abbiamo chiesto loro anche di inventare uno slogan, che prende le mosse da quel motto, ‘We are Loano’, che ha caratterizzato le ultime due campagne di comunicazione varate a ridosso dell’estate e in vista di Natale. Ciò ci permetterà di dare vita ad un ‘racconto dal basso’ del nostro territorio e delle tante unicità che lo rendono così speciale”.

La brochure è “sfogliabile” QUI

A completare il progetto, che l’amministrazione ha portato avanti insieme a Castigamatti Creative Farm, ci sarà il nuovo video realizzato anche stavolta dal fotografo e creativo Alessandro Gimelli, già autore del video della “ripartenza post lockdown” diffuso su tutti i social all’inizio della scorsa estate.

“Ispirandosi ad un celebre spot della metà degli anni ’90 del secolo scorso – spiega il vice sindaco e assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria – Alessandro Gimelli ha voluto mostrare gli angoli più caratteristici e pittoreschi della nostra città in una veste del tutto inedita e cioè come se fossero prati e campi fioriti e benevolmente ‘invasi’ da splendide farfalle. Un panorama inedito ma molto suggestivo raccontato con il suo solito stile originale che, ne siamo certi, piacerà molto a chi a Loano abita e a chi la frequenta abitualmente per le vacanze. Sia la brochure che il video verranno condivisi su canali social del Comune di Loano (anzi, invitiamo i nostri concittadini a fare altrettanto) con l’obiettivo di far conoscere sempre di più la nostra città e le sue bellezze anche fuori dalla Liguria”.

Il video è disponibile sulla pagina Facebook di Visit Loano e sul canale YouTube del Comune di Loano.