Ufficiale Genoa, preso Czyborra dall’Atalanta

Dopo Mattia Perin viene ufficializzato un nuovo acquisto in casa Genoa.

Bruciata la concorrenza del Cagliari il diesse Faggiano ha portato sotto la Lanterna il difensore tedesco Czyborra dall’Atalanta di Gasperini.

Una mossa che testimonia la linea giovane voluta fortemente dal neo direttore sportivo e dal tecnico Maran. Un mix di esperienza e gioventù a servizio della rosa a disposizione del tecnico ex Cagliari per non soffrire più come le ultime stagioni.

“Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Atalanta Bg le prestazioni sportive dell’esterno Lennart Czyborra (Berlino, GER, 03/05/1999) con la formula del prestito biennale e successivo obbligo di riscatto”.