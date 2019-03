Udinese-Genoa 2-0, sconfitta all’inglese

Sfida insidiosa per il Genoa oggi al Friuli contro un Udinese assetata di punti salvezza.-

Pronti via e i bianconeri di Tudor passano in vantaggio grazie all’ex Samp Okaka lesto a battere Radu e portare in vantaggio i suoi in azione di contropiede.

Da quel momento Grifone pericoloso in un paio di occasioni senza riuscire a impensierire i padroni di casa.

Ripresa abbastanza sulla falsariga del primo tempo col raddoppio di Mandragora

UDINESE-GENOA 2-0

4′ Okaka (U), Mandragora

UDINESE (4-3-3): Musso; Larsen, Ekong, De Maio, Zeegelaar; Fofana, Sandro, Mandragora; De Paul, Okaka, Pussetto. All. Tudor

GENOA (4-4-1-1): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito; Lazovic, Rolon, Radovanovic, Lerager; Sturaro; Kouamé. All. Prandelli

Ammoniti: Rolon (G), Stryger Larsen (U), Sandro (U), Zeegelaar (U), Criscito (G)