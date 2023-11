UCI CINEMAS: Film in English il 29 novembre propone, Napoleon il nuovo capolavoro di Ridley Scott nella sala della Fiumara

Mercoledì 29 novembre sarà proiettato, in tutte le multisala del circuito UCI Cinemas, in versione originale con sottotitoli in italiano Napoleon, il nuovo attesissimo film di Ridley Scott che ripercorre le vicende e la vita, pubblica e privata, di Napoleone Bonaparte.

Nei panni del giovane ufficiale prima e dell’Imperatore poi, Joaquin Phoenix, al suo fianco Vanessa Kirby, nel ruolo dell’Imperatrice Giuseppina.

Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar® Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott.

Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.