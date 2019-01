U2 Joshua Tree Experience ft. Spirituals & Folk, live al Teatro Carignano

Il grande successo dello scorso anno ha fatto si che Giorgio Pezzi dell’associazione genovese Fare Musica riorganizzasse, a grande richiesta, una serata che sarà sicuramente un altro grande sold-out.

L’anno scorso il teatro ha risuonato e vibrato di tutto l’entusiasmo del pubblico, che è stato inevitabilmente contagiato dalle armoniose voci del coro gospel Spirituals & Folk e poi dall’energia sprigionata dalla tribute band degli U2, i JT-EX Joshua Tree Experience.

I 4 ragazzi genovesi, che tra altri interessanti progetti musicali seguiti singolarmente, si riuniscono in sala prove e riescono a studiare il modo di riproporre i famosi pezzi del gruppo irlandese in una chiave che non suona prettamente e solamente quella di una qualsiasi cover band, ma che permette di attraversare la storia di un album, forse il più apprezzato degli U2, The Joshua Tree appunto, toccando anche i primi brani del successivo “Ruttle and Hum”, riuscendo a far rivivere tutte le emozioni e le parole dei testi con una nuova interpretazione; che non si prefigge di ripetere “a pappagallo” le movenze o gli abiti degli originali U2, ma lascia trasparire una grande originalità e che trasuda la loro vera passione, senza ovviamente alcuna forzatura che risulterebbe pretenziosa. Il gruppo genovese è composto dal cantante Gianmarco Farné, il batterista Alessio Fistarol, il chitarrista Alberto Augugliaro e il bassista Marco Lauci.

Chi potrebbe immaginare di unire il pop-rock degli U2 con un coro gospel? Proprio gli stessi U2 durante la loro tournée negli States nel 1987, in cui riuscirono a fondere “Where the streets have no name” con il coro gospel di Harlem. L’anno scorso il grande azzardo è stato avere la stessa scintilla e armonizzare il famoso brano coinvolgendo il coro degli Spirituals&Folk ed il risultato è stato davvero speciale e senza sbavature. Il coro è attivo dal 1994 ed è composto da circa 25 elementi a quattro voci miste (soprani, contralti, tenori e bassi), con un repertorio che si basa principalmente sui canti della tradizione Spiritual e Gospel, ma incrementato da varie digressioni, riadattando all’esecuzione corale ogni genere che va dal Musical al pop-rock, diretto sapientemente dalla italo-australiana Nina Taranto, che guida con grande esperienza e simpatia le 25 voci.

Cosa riserverà questa nuova serata? Quali nuovi progetti e sorprese? Si saprà solo domani sera 26 Gennaio dalle h. 21 al Teatro Carignano di Genova.

Micaela Luna Celani

Per info e prenotazioni: Whatsapp o tel: 349.0857493 – 339.7165978 c/o DiscoClub, Via San Vincenzo, 20r.

Facebook: @faremusica

Internet:

http://www.u2jtex.it/

http://www.spiritualsandfolk.com/home.html