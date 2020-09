Turista tedesco ruba in hotel di lusso a Sestri Levante: preso dai carabinieri

Dopo la segnalazione presentata dal direttore di un noto hotel di Sestri Levante, i carabinieri di Lavagna, al termine dei dovuti accertamenti, hanno individuato e denunciato in stato di libertà per “furto aggravato” un 36 enne cittadino tedesco, ma abitante in Svizzera, ospite in quella struttura turistica.

Il tedesco, come accertato dagli investigatori, nei giorni scorsi si era impossessato di alcuni oggetti di antiquariato di ingente valore, esposti all’interno dei locali dell’albergo, poi recuperati sia all’interno della camera occupata dal turista che nella sua auto.