Tunnel subportuale, viceministro Rixi: opera necessaria per futuro Genova

Il tunnel subportuale di Genova è “un’opera necessaria e importante per il futuro di Genova. Rappresenta un cambio di passo per la nostra città”.

Dobbiamo fare in modo di ridurre gli spostamenti dei materiali di scavo coordinandosi con tutto il materiale che serve per i riempimenti e la nuova diga del Porto di Genova, che arriverà in parte da questo cantiere.

C’è una sinergia che consentirà di ridurre i flussi di traffico, altrimenti con la mole di lavori previsti nel quadrante genovese rischieremmo di intasare le autostrade ancora di più”.

Lo ha dichiarato il viceministro genovese del Mit Edoardo Rixi (Lega) che stamane a S. Benigno ha partecipato, insieme ai ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi, al governatore ligure Giovanni Toti e al sindaco Marco Bucci, all’inaugurazione dei lavori del tunnel subportuale, che sarà il primo sottomarino in Italia e il più largo in Europa.