Tunisino tenta il furto di un cellulare, ma rimane con le cuffie in mano: arrestato

La Polizia ha arrestato un tunisino di 31 anni per furto con strappo.

Secondo il racconto della vittima, erano circa le tre di questa notte, quando stava camminando in via di Scurreria e gli si è avvicinato il 31enne che, con un gesto repentino, ha tentato di strappargli il cellulare dalle mani, ma è riuscito a sottrargli solo le cuffie, per poi darsi alla fuga.

Mentre lo stava inseguendo ha chiamato la Polizia che è accorsa in suo aiuto acciuffando, in via al Ponte Reale, il ladro che teneva ancora in mano il maltolto.

Stamattina si svolge il processo per direttissima.