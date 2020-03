Trovati con la coca e lei fuori dal Comune: denunciati

A Chiavari in piazza Cavour, i poliziotti del Commissariato impegnati nel controllo del territorio a seguito delle recenti disposizioni per il contenimento del Coronavirus, hanno fermato uno scooter a bordo del quale viaggiava una 45enne di Carasco che, alla vista delle divise, ha provato a disfarsi di un involucro contenente 1,73 grammi di cocaina.

Anche il passeggero è stato trovato in possesso di 0,87 grammi della stessa sostanza.

Entrambi sono stati segnalati in via amministrativa per detenzione di droga per uso personale, mentre la donna che si trovava fuori dal proprio comune di residenza è stata anche denunciata per l’inosservanza del nuovo decreto.