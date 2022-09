Trionfa il Boccherini Guitar Quartet a Varazze al “Concerto all’Alba” che si è svolta alle 6:30 al Molo Marinai d’Italia.

Era ancora buio alle ore 6:30 di sabato 10 settembre 2022, ma il molo Marinai d’Italia a Varazze era già gremito da un pubblico di appassionati fans della “bella musica”, accorso per assistere al “Concerto all’Alba” del “Boccherini Guitar Quartet”, organizzato da Marea Management in collaborazione con il Comune di Varazze.

Le onde di un mare agitato, allegro partecipe dell’evento al quale facevano da corona numerosi surfisti, ha accompagnato le note che i bravissimi Dario Vannini, Emanuele Pauletto, Fabio de Lorenzo e Giacomo Martinelli, liberavano in un conturbante e stupendo amplesso con il sole nascente, quasi che un illuminato e grande pittore avesse scelto Varazze per comporre un’opera di incredibile bellezza.

Un’alba magica, serena, che portava l’ottimismo di una giornata che non si arrende alla legge del calendario, ha rigenerato così lo spirito turbato da altre, purtroppo brutte notizie, che incombono in questi affannosi giorni; indovinate “pillole” di classe, dove i musicisti del “Boccherini Guitar Quartet”, si sono imposti quali necessari medici dell’anima.

Un bel concerto, molto applaudito, che conferma la bravura del complesso che vanta un susseguirsi di successi ottenuti in tutta Italia; ma, pensiamo forse con malizia, non sempre in uno scenario come questo di Varazze, dove i raggi del primo sole sembravano bacchette magiche che davano il “La” ad una musica che arrivava dall’infinito.

Tutti contenti e affascinati dello spettacolo, presenti gli Assessori Claudia Callandrone e Marilena Ratto, nonché il Comandante della Polizia locale Mauro Di Gregorio.

Ancora una volta questo tipo di intrattenimento musicale all’alba, conferma il valore di una scelta intelligente e merita un “Chapeau”.

L’evento come sempre è stato ripreso da Piero Spotorno e Giuseppe Bruzzone, presidente e cameramen di Televarazze.