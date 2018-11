Tre vittorie per la Lanterna Taekwondo a Brescia

La Lanterna Taekwondo prosegue il suo cammino di crescita con altri importanti risultati conseguiti in ambito interregionale. Dopo le medaglie vinte da Silvia Guenna e Matthew Cavazzuti ai Tricolori Cadetti di Ancona, la società del maestro Fabrizio Terrile partecipa con soddisfazione anche alla quinta edizione di New Star Fight di Brescia. Tre ori, un argento e un bronzo: ecco il prezioso bottino maturato al termine degli incontri. Vincono Tommaso Fossaceca tra gli Esordienti B bianche-gialle (-26 kg), Anna Fossaceca tra gli Esordienti B blu-rosse (-37 kg) e Rachele Pinna tra i Cadetti B bianche-gialle (-37 kg) . Secondo posto per Martina Gambini tra i Cadetti B bianche-gialle (-33 kg) e terzo Lorenzo Gambini tra i Cadetti B bianche-gialle (-33 kg). Mathias Pinna e Stefano Maggiolo si fermano prima di poter competere per una medaglia.