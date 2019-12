Tratto chiuso su A26 per materiali caduti in galleria | Aggiornamento

Nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle ore 18:30, sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Masone e l’allacciamento con l’A10 in direzione Sud per consentire le operazioni di rimozione di materiali caduti dalla volta della galleria Bertè sulla carreggiata all’altezza del km 13.

Da Autostrade per l’Italia arriva la conferma che “non sono coinvolti veicoli”, mentre “dalle prime verifiche condotte dai tecnici autostradali, si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parti dell’intonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento”.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

In seguito alla chiusura, che è temporanea, è in corso l’installazione di uno scambio di carreggiata per consentire la riapertura al traffico in doppio senso di circolazione.

Per gli utenti che da Alessandria sono diretti verso la riviera ligure si consiglia di immettersi sulla diramazione Predosa-Bettole e successivamente in A7 verso Genova per poi immettersi in A10 verso Savona.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

