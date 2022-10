Il figlio che era con lei è rimasto praticamente illeso

Tragedia a Pieve Ligure dove una donna in scooter ha perso la vita nel primo pomeriggio, intorno alle 13.40. E’ successo in via XXV Aprile, a Pieve Ligure, all’altezza del semaforo che da via Roma porta all’Aurelia. Una donna è deceduta dopo aver sbattuto con il suo scooter contro il guardrail di via XXV Aprile.

La dinamica è ancora da chiarire. Sembra, però, da una prima ricostruzione che la donna, una 50enne, sia stata colta da un malore e abbia perso il controllo del mezzo sbattendo contro il guardrail e morendo sul colpo. La donna, sullo scooter, trasportava il giovane figlio che fortunatamente è rimasto illeso ed è sotto shock.

Sul posto è intervenuta l’automedica e la Croce Verde di Bogliasco. I carabinieri di Bogliasco si stanno occupando della ricostruzione della dinamica.