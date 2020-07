Toti: Pd mente, fondi Morandi e Zona franca urbana dipendono da Roma non da Regione

“Il Pd ligure mente sapendo di mentire perché come dovrebbero ben sapere gli esponenti locali, sia i 13 milioni di euro che avanzano dalle risorse per il sostegno al reddito dei lavoratori che hanno avuto disagi dopo il tragico crollo del Ponte Morandi, sia i milioni inutilizzati per la Zona franca urbana, dipendono direttamente da Roma”.

Lo ha dichiarato ieri sera il commissario delegato all’emergenza del Ponte Morandi e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sui fondi per imprese e partite Iva legati al crollo del viadotto sul Polcevera.

“I fondi – ha spiegato Toti – dipendono proprio da quel Governo, che evidentemente poco considera i consiglieri liguri del suo stesso partito, visto che in tanti mesi non sono riusciti a portare all’attenzione dei ministeri competenti i problemi della nostra regione.

Sui 13 milioni per gli indennizzi legati al Morandi già da molti mesi Regione Liguria ha presentato degli emendamenti per chiedere di poter utilizzare queste risorse per realtà che sono state tagliate fuori dalle legge nazionale e a oggi non ci sono state date risposte.

La Zona Franca Urbana poi dipende direttamente dal Mise, quindi i rappresentanti del Pd potrebbero andare a bussare ai loro alleati di Governo e chiedere spiegazioni.

Ci viene il dubbio che oltre a mentire, conoscano veramente poco le materie di cui parlano.

Il che spiega l’immobilismo e l’assenza di idee e progetti che per anni il nostro territorio ha dovuto subire nelle precedenti amministrazioni”.