Toti: in caso di bisogno Evangelico e Micone dedicati a pazienti coronavirus

“In caso di bisogno gli ospedali Evangelico di Voltri e Micone di Sestri Ponente saranno interamente dedicati all’emergenza coronavirus”.

Lo ha riferito stasera il governatore ligure Giovanni Toti, facendo chiarezza su quanto emerso nelle scorse ore sui social network.

Tra le strutture individuate in via straordinaria da Regione Liguria per gestire l’epidemia in caso di necessità, c’è anche la Scuola di formazione della polizia penitenziaria di Cairo Montenotte in Val Bormida.

“Abbiamo predisposto in anticipo un piano per gestire gli eventuali picchi del contagio senza andare in affanno – ha spiegato Toti – e quindi alcuni sacrifici sono necessari. Tutti devono sapere che i servizi sanitari in Liguria aumentano. Nessuno pensi il contrario. Se accadrà un’esplosione di contagi saremo così pronti ad affrontarla”.