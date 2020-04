Toti: anche a Genova 20% di gente per strada in più, ora tolleranza zero in tutta la Liguria

“Anche oggi tra commenti e messaggi in posta tanti di voi mi scrivono che c’è ancora troppa gente in giro. E ieri il sindaco Bucci ha confermato che martedì c’è stato il 20% di spostamenti in più a Genova. Un dato allarmante, soprattutto alle porte del fine settimana di Pasqua”.

Lo ha dichiarato stamane su fb il governatore ligure Giovanni Toti.

“Non possiamo permetterci – ha aggiunto Toti – di vanificare gli sforzi fatti fino ad ora, per questo più tardi con i sindaci dei capoluoghi liguri illustreremo un piano straordinario di controlli a tappeto in tutta la Liguria per evitare gli spostamenti verso le seconde case e garantire il rispetto delle regole.

Tolleranza zero per chi uscirà di casa senza una ragione valida.

E anche per chi pensa di arrivare dalle regioni vicine per trascorre qui da noi il weekend.

Per questa Pasqua la Liguria è chiusa, proprio per poter accogliere tanti turisti il prima possibile e in sicurezza, appena l’emergenza sarà superata.

Per questo vi chiedo la massima serietà e responsabilità: con il nostro comportamento di oggi possiamo contribuire alla vittoria di questa battaglia domani. Dipende da noi”.