Tosi: furbetti bonus taxi come quelli del Reddito di cittadinanza, ma non se ne parla

“La notizia dell’utilizzo improprio del bonus taxi voluto da Regione Liguria, è passata quasi sottobanco, contrariamente a quanto avviene ogni qualvolta appaia il furbetto del Reddito di cittadinanza”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Alla ripresa dei lavori in aula in Regione Liguria – ha aggiunto Tosi – mi aspetto una discussione finalizzata per impedire che cittadini disonesti utilizzino questo bonus taxi senza averne diritto, come nel caso riportato dalla stampa locale.

Soprattutto, va rivisto il criterio, visto che Regione Liguria non ha messo dei paletti reddituali: chiunque, in buona sostanza, può usufruire dell’agevolazione anche se può permettersi di pagare la tariffa per intero.

L’iniziativa di Regione Liguria è partita bene come obiettivo, ma è poi inciampata nella corretta messa a terra dell’agevolazione.

Il Reddito di cittadinanza, grazie anche alle critiche, è stato perfezionato e rifinanziato per il 2022.

Quanto riportato dalla stampa locale, deve fare riflettere: non è mai opportuno fare due pesi e due misure, soprattutto se fatta sulla pelle dei cittadini bisognosi.

Chi in questi anni si è accanito su una misura che agevola chi è in difficoltà faccia un mea culpa. E riconosca che una misura che aiuta le fasce meno abbienti o i lavoratori in difficoltà, va sempre difesa e poi migliorata quando serve”.