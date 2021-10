Tornano le Famiglie al Museo a Sestri Levante, dopo mesi ricchi di iniziative, anche ottobre non sarà da meno

Tornano le Famiglie al Museo a Sestri Levante, domenica 10 ottobre si celebra la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), giunta quest’anno alla sua settima edizione.

Per l’occasione Daniela Mangini, con l’Associazione ArTura_territori tra arte e natura, propone “Tra le righe”, un’attività a prezzo agevolato dedicata ai bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni, un nuovissimo laboratorio ludico-didattico, già sperimentato con grande successo quest’estate per i centri estivi.

F@Mu è diventato ormai l’evento culturale dedicato alle Famiglie con bambini più grande ed importante d’Italia. Ogni edizione F@Mu ha una tematica, quest’anno è “Nulla accade prima di un sogno”.

Dopo un anno trascorso tra le mura di casa, con musei e molte attività indirizzate ai bambini chiuse, è stato proposto un tema che potesse evidenziare l’importanza di avere spazi ed occasioni per esprimere le proprie emozioni.

Un’attività al museo organizzata per i bambini può trasformarsi decisamente in un’occasione speciale per poter far esprimere emozioni, sogni e desideri!

Il percorso didattico “Tra le righe” si propone di stimolare uno sguardo nuovo lasciando libera l’immaginazione.

Infatti quando troviamo un sasso che ci attrae lo osserviamo, lo prendiamo tra le mani, ne percorriamo le righe, i segni, la forma degli spazi tra le righe e diventiamo piccolissimi mentre lui diventa grande.

Uno spazio da esplorare e percorrere, abitare, nel quale sognare: può essere l’innesco di un processo che, partendo dall’ascolto e dall’osservazione, assecondando lo sguardo e la fantasia, diventa racconto. “Per fare un viaggio bisogna essere sognatori!” dichiarano gli ideatori del laboratorio, Daniela Mangini e Alfredo Gioventù.

Per partecipare a “Tra le righe”, al costo promozionale di 3 euro a bambino (adulti gratis), domenica 10 ottobre alle ore 15, occorre prenotarsi contattando il n. 0185 478 530 o scrivendo a info@musel.it, iat@mediaterraneo.it

Il MuSel si trova nel Palazzo Fascie Rossi in Corso Colombo 50 a Sestri Levante, ed è aperto regolarmente tutti i giorni, anche al lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.