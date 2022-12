Torna l’appuntamento con il Cimento invernale di Riva Trigoso il 26 dicembre

Torna l’appuntamento con il Cimento invernale di Riva Trigoso: come da tradizione la mattina del 26 dicembre, alle 10,30, i più temerari si ritroveranno sulla spiaggia di ponente di Riva Trigoso per un tuffo nelle fresche acque della baia del borgo.

Al termine del bagno, focaccia e bevande calde per tutti i partecipanti.

Le iscrizioni al Cimento possono essere fatte fino al 23 dicembre utilizzando link disponibile sul portale turistico www.sestri-levante.net. Per i ritardatari sarà possibile recarsi alle 10 del 26 dicembre al desk di registrazione partecipanti che si trova davanti alla sede del Bagnun a Riva ponente: si consiglia comunque di preferire l’iscrizione online per evitare code e ritardi nella manifestazione.

I cimenti invernali, ovvero i tuffi in mare fuori stagione, sono diventati ormai una consuetudine di molte località Liguria. Per Riva Trigoso il tuffo in inverno fa parte della tradizione marinara di un borgo che agli inizi dell’800 contava cento barche sull’arenile e nessun riparo dai venti e dal mare. Da ottobre a marzo varare o alare un gozzo così come un leudo significava quasi sempre fare il bagno con mutandoni e maglie di lana per ripararsi dalle acque fredde. Recuperare le botti piene di vino sganciate in mare e da riportare a Riva, oppure posizionare i parati (pali ricoperti di sevo per fare meglio scivolare le imbarcazioni) erano operazioni che si facevano soprattutto in inverno quando il vino delle isole era pronto così come il formaggio sardo.

In questo spaccato storico, il borgo di Riva Trigoso con l’associazione del Bagnun, il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi riportano alla memoria la sensazione da brividi di un tuffo invernale, il giorno dopo Natale.

Negli anni il cimento è diventato anche un bellissimo veicolo pubblicitario per il territorio, promuovendo una Liguria vivibile e visitabile tutto l’anno grazie a un clima che anche in inverno consente di fare sport all’aria aperta.