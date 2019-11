Torna il Circo al Villaggio di Natale di Finale Ligure

A Finale Ligure lo show La Magia del Tempo con Mister David e la sua famiglia di acrobati e giocolieri

Tutti i giorni, alle 15 e alle 17 oltre un’ora per sognare, emozionarsi e ridere con Mister David, campione del mondo di Street Magic, acrobati aerei, equilibristi e verticalitsti.

Dal 23 novembre al 6 gennaio torna al Villaggio di Natale di GiuEle a Finale Ligure, la magia del circo con la compagnia di Mister David and the family Dem che porterà in scena, sotto l’inconfondibile tendone biancorosso il nuovo spettacolo “La Magia del Tempo”, uno spettacolo che fa sognare, ridere ed emozionare un pubblico di tutte le età, grazie alle performance mozzafiato e divertenti di un cast di artisti internazionali.

Protagonista dello show Mister David, personaggio molto noto e amato al Villaggio di Giuele dove è ospite fisso da sei anni. è il ring master, l’imbonitore, il filo conduttore dello spettacolo! La stampa lo definisce l’Harry Houdini del circo: in scena porta equilibrismo estremo, ma anche illusionismo e giocoleria. Davide Demasi in arte Mister David solca i palchi e le piazze di tutto il mondo con performance che prevedono l’evasione da catene, camicie di forza e manette in equilibrio su monocicli di altezza superiore alla norma. Record man di salti con la corda su monociclo, è spesso presente sugli schermi di televisioni italiane ed estere. Al suo fianco Elena Timpanaro, acrobata aerea, performer ai tessuti esibitasi all’interno della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Torino 2006. Lei è il lato seducente, aggraziato e femminile della compagnia. Brivido e fascino per lei son due facce di una stessa medaglia: l’aria è il suo mondo, l’altezza non la spaventa, al contrario, la stimola a creare esibizioni sempre più poetiche e mozzafiato.

Tra le attrazioni in programma, la giovanissima contorsionista albanese Anjeza che ha lasciato senza parole i giudici di Italia’s Got Talent scagliando una freccia dall’arco teso con le punte dei piedi; l’inossidabile maestro del verticalismo, Fatos Alla, in grado di compiere evoluzioni davvero mozzafiato. E il poliedrico artista Alessio Burini, esperto nell’arte della manipolazione di sfere e creatore di immagini altamente poetiche.

Un appuntamento da non perdere dedicato a tutta la famiglia, per tornare bambini senza smettere mai di sognare.

Il Villaggio di Natale di GiuEle

Via Calvisio, 37 – Finale Ligure Tel. 019.601240

Spettacoli ore 15.00 e 17.00 (Dal 23/11 al 15/12 sabato e domenica; da 21 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni)