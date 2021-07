Torna dal vivo il Premio Loano. La 17a edizione del Premio Nazionale Città di Loano per la Musica Tradizionale Italiana dal 27 al 30 luglio.

Torna dal vivo il Premio Loano, il principale riconoscimento in Italia per la musica folk.

«Sguardo a Sud»

Il nuovo progetto A Sud di Bella Ciao, formazione all-star del folk italiano

Premiate due grandi donne della musica tradizionale, Fausta Vetere (Premio alla Carriera) e Laura Parodi (Premio alla Realtà Culturale)

I concerti di Fratelli Mancuso (vincitori del Premio al Miglior Album), Gruppo Spontaneo Trallalero, Musica Spiccia, Setak, Linguamadre, Cabit, Lucilla Galeazzi e molti altri.

Tutti i concerti e gli incontri sono a ingresso gratuito con obbligo di prenotazione

Riparte – finalmente – anche dal vivo, dal 27 al 30 luglio, il Premio Nazionale Città di Loano, il principale riconoscimento in Italia per la musica folk.

Nel lungo isolamento dell’anno scorso il Premio non ha interrotto la sua attività di osservatorio permanente sulle musiche di tradizione, e ricomincia nel segno di uno «sguardo a Sud», in un percorso ideale che unisce la Liguria con il Mezzogiorno, il trallalero genovese con la pizzica salentina e la tammurriata.

«L’ambizione del Premio Loano è quella di farsi luogo di incontro, di dialogo» dicono gli organizzatori.

«L’anno scorso non ci è stato possibile incontrarci, ballare e ascoltare insieme la musica che amiamo.

Per questo la nuova edizione è particolarmente attesa, e sarà liberatorio poter finalmente tornare in piazza».

Il direttore artistico Jacopo Tomatis spiega quanto segue:

«Il fil rouge di quest’anno, Sguardo a Sud parte dalla constatazione che il territorio che ci ospita, la Liguria, è da sempre culturalmente e geograficamente protesa verso meridione, verso il Mediterraneo.

Non può esistere una identità ligure, una musica ligure, se non nel rapporto che Genova e la regione hanno sempre intrattenuto con gli altri porti del Mare Nostrum. I concerti di questa edizione sono tutti legati da queste rotte nord-sud».

In cartellone spicca il nuovissimo progetto A Sud di Bella Ciao (29 luglio) vero spettacolo all-star del folk italiano, con Riccardo Tesi, Elena Ledda, Lucilla Galeazzi, Alessio Lega, Gigi Biolcati, Claudio Carboni, Maurizio Geri e – ospite speciale – Mario Incudine.

Spazio anche a una rara esibizione dei Fratelli Mancuso (27 luglio).

Il loro nuovo disco Manzamà – registrato con la collaborazione di Franco Battiato – è stato unanimemente acclamato dalla critica tra i migliori lavori del 2020 e si è aggiudicato il Premio Loano per il miglior album, scelto dalla giuria di oltre 60 giornalisti specializzati e studiosi.

Ci sarà occasione di premiare e presentare anche l’album vincitore dell’edizione dell’anno scorso, Donna, voja e fronna… di UmbriaEnsemble con Lucilla Galeazzi, da un progetto di Piero G. Arcangeli (29 luglio).

Ritorna anche il Premio alla Carriera che quest’anno va a Fausta Vetere, anima e cuore della Nuova Compagnia di Canto Popolare, forse la cantante più influente della musica popolare italiana, che ha saputo innovare l’esperienza della NCCP traghettandola nel Mediterraneo della world music.

La Liguria sarà rappresentata da Laura Parodi, a cui verrà assegnato il Premio alla Realtà Culturale per il suo lavoro di salvaguardia e divulgazione del trallalero, forma di canto polifonico tipico di Genova – unica donna in una tradizione completamente maschile.

Parodi si esibirà con il Gruppo Spontaneo Trallalero e con il Laura Parodi Trio (30 luglio).

Saranno inoltre di scena i Cabit, che presenteranno il loro progetto Serenin, dedicato alla ricerca delle reciproche influenze tra Genova e la musica del Mar Nero e dell’Anatolia (28 luglio).

Negli ultimi anni il Premio Loano ha puntato molto sui giovani istituendo un premio apposito.

Ci saranno dunque i vincitori del 2019 e del 2020, ovvero il cantautore abruzzese Setak (27 luglio) e Linguamadre, con Elsa Martin, Duo Bottasso e Davide Ambrogio, progetto tutto dedicato al Canzoniere Italiano di Pier Paolo Pasolini che proprio a Loano aveva debuttato due anni fa in collaborazione con Premio Parodi e Mare e Miniere (30 luglio).

La chiusura dell’edizione 2021, infine, è affidata all’energia della giovanissima big band Musica Spiccia, già vincitrice del Premio Alberto Cesa – Folkest, che racconta di un modo nuovo e fresco di intendere la musica folk (30 luglio).

Si conferma anche un ricco programma pomeridiano di incontri, con Cabit, Lucilla Galeazzi e Piero Arcangeli, Laura Parodi ed Edmondo Romano.

Il Premio Loano è organizzato dall’Associazione Compagnia dei Curiosi in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Loano;

con il contributo della Fondazione A. De Mari, il patrocinio della Regione Liguria e dell’ANCI.

La direzione artistica è a cura di Jacopo Tomatis.

I media partner del festival sono Blogfoolk, Giornale della musica, Radio Popolare.

PROGRAMMA

Martedì 27 luglio 2021

ore 18.00 – Giardino del Principe

IL PREMIO INCONTRA… EDMONDO ROMANO

Edmondo Romano racconta gli strumenti a fiato nelle tradizioni musicali

ore 21.00 – Piazza Italia

SETAK – concerto

Dall’Abruzzo canzoni in dialetto con un’anima folk-blues.

Consegna del Premio Loano Giovani 2019 a Setak

ore 22.00 – Piazza Italia

FRATELLI MANCUSO – concerto

Enzo e Lorenzo Mancuso, maestri del folk siciliano, presentano il nuovo album “Manzamà”, arrangiato da Franco Battiato, Premio Loano 2020 (Squilibri)

Consegna del Premio Miglior Album 2020 ai Fratelli Mancuso

Mercoledì 28 luglio 2021

ore 18.00 – Giardino del Principe

IL PREMIO INCONTRA… CABIT

Presentazione del progetto “Serenin. From the Black Sea to the Ligurian Sea” (Felmay)

Con Filiz Ilkay, Edmondo Romano, Davide Baglietto

Conduce Ciro De Rosa

ore 21.00 – Piazza Italia

CABIT – concerto

La Liguria dialoga con la musica del Mar Nero e dell’Anatolia, fra tradizione e innovazione

Con la presenza di musicisti dalla Turchia

Giovedì 29 luglio 2021

ore 18.00 – Giardino del Principe

IL PREMIO INCONTRA… LUCILLA GALEAZZI E PIERO G. ARCANGELI

Presentazione del disco “Donna, voja e fronna…” (Squilibri) dedicato alla tradizione umbra, di Lucilla Galeazzi, Piero G. Arcangeli e UmbriaEnsemble, Premio Miglior Album 2019.

Conduce Jacopo Tomatis

ore 21.00 – Piazza Italia

A SUD DI BELLA CIAO – concerto

Una all-star del folk italiano – Riccardo Tesi, Elena Ledda, Lucilla Galeazzi, Mario Incudine, Alessio Lega, Claudio Carboni, Maurizio Geri e Gigi Biolcati – alle prese con i classici della musica popolare.

Consegna del Premio Miglior Album 2019 a Lucilla Galeazzi e Piero G. Arcangeli

Venerdì 30 luglio 2021

ore 18.00 – Giardino del Principe

IL PREMIO INCONTRA… LAURA PARODI

Conversazione intorno al trallalero genovese con Laura Parodi, Premio alla Realtà Culturale 2021.

Conduce Jacopo Tomatis

Ore – 18.45 – Giardino del Principe

LINGUAMADRE – ELSA MARTIN, DUO BOTTASSO, DAVIDE AMBROGIO – concerto

Il progetto dedicato al “Canzoniere Italiano” di Pier Paolo Pasolini, in collaborazione con Premio Parodi e Mare e Miniere, torna a Loano dove aveva debuttato nel 2019.

Consegna del Premio Loano Giovani 2020 a Linguamadre

ore 21.00 – Piazza Italia

GRUPPO SPONTANEO TRALLALERO e LAURA PARODI TRIO – concerto

La tradizione di canto genovese guarda al futuro.

Consegna del Premio Realtà Culturale 2021 a Laura Parodi

ore 22.00 – Piazza Italia

MUSICA SPICCIA – concerto

Una big band folk giovanissima e irresistibile, già vincitrice del Premio Alberto Cesa – Folkest, per chiudere il Premio Loano 2021 (Realizzato con i fondi dell’articolo 7 L 93/92).

Tutti i concerti e gli incontri sono a ingresso gratuito;

è necessaria la prenotazione, nel rispetto delle normative anti Covid, telefonando al numero 353 4301700, (dal 19 luglio tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 18.00).

Info per l’accesso:

Piazza Italia sarà chiusa dalle 19 e subito dopo prenderanno il via le operazioni di sanificazione e disinfezione.

Il pubblico potrà iniziare ad affluire a partire dalle 20 attraverso l’unico ingresso in via Martiri della Libertà.

Per poter accedere alla piazza occorrerà compilare l’autocertificazione anti Covid. I posti a sedere disponibili sono 350 in tutto.

Una volta esauriti, il pubblico potrà prendere posto sulle altre sedute costituite dai manufatti di arredo urbano o direttamente sul pavimento della piazza.

