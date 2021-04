Torna a Genova la 7° edizione di Fantastico Festival

Fantastico Festival, concorso canoro nazionale, torna con la settima edizione . Ultime audizioni on-line e Ritorno del format Fantastico Festival Home Edition.

La settima edizione del Fantastico Festival, la kermesse musicale, che nei sei anni precedenti ha visto partecipare centinaia e centinaia di interpreti, cantautori, rapper e band da tutta Italia, anche quest’anno condizionata, purtroppo, dalla pandemia Covid 19, non si ferma.

A seguito dei provvedimenti dovuti alla prevenzione della diffusione del Covid 19, le audizioni si stanno svolgendo in tutta sicurezza online; ad oggi già nove le audizioni che hanno visto moltissimi iscritti provenienti da tantissime regioni italiane: Sicilia, Puglia, Lombardia, Toscana, Lazio, Marche, Friuli, Veneto con una partecipazione che si fa sempre più numerosa.

Ecco le date delle prossime e ultime audizioni: 10, 19, 24 e 28 aprile 2021.

Dunque il 28 aprile p.v. si concluderà la prima fase di Fantastico Festival 7, concorso canoro nazionale ideato dall’ Associazione MediaQuality di Genova, nel 2015 con l’intento di dare spazio e valorizzare il talento dei giovani in ambito canoro.

La formula lo rende unico: il Fantastico inizia come concorso, attraverso audizioni, selezioni, semifinali con stage e si conclude in un grande serata di musica, luci e ospiti, calcando un colorato e fiorito palco.

Anche quest’anno MediaQuality , come lo scorso anno, propone nel mese di maggio (le date sono in via di definizione) la seconda fase della settima edizione, il Fantastico Festival Home Edition con il quale offre ai concorrenti selezionati nelle audizioni un contest dove continuare a cantare, con una serie di incontri on-line, trasmessi sul canale Facebook del concorso e successivamente caricati sul canale Youtube del Fantastico Festival.

Questa formula, nella scorsa edizione, ha richiamato migliaia di visualizzazioni tra le dirette e le successive repliche nelle varie piattaforme. Un format vincente dove i concorrenti selezionati possono esprimersi davanti a una vastissima platea e, soprattutto, essere valutati e votati da personaggi del mondo dello spettacolo e da giornalisti del settore nonché dal pubblico e dagli organizzatori: così sarà formato il gruppo dei concorrenti che approderà alla semifinale, che MediaQuality, desidera fortemente poter realizzare dal vivo!

Le novità sono tante e, per conoscerle tutte, l’organizzazione del concorso invita tutti a visitare il sito www.fantasticofestival.it, dove sarà possibile trovare risposte ai vari quesiti e informarsi sul Fantastico Festival Home Edition e le date in via di definizione.

Ancora da definire le date della semifinale e della finalissima. Su quest’ultima possiamo anticiparvi che si svolgerà nella meravigliosa location fronte-mare della Arena degli Artisti di Genova Pegli, così come nella scorsa edizione una magnifica regia ha orchestrato in modo eccelso la serata finale in tutta sicurezza.

Tutto questo grazie alla direzione artistica del festival di Enza Nalbone e ai suoi stretti collaboratori, il vocal coach Luca Damerini, lo speaker radiofonico e deejay Jacopo Saliani (anche noto come Jay-s), nonché l’intero Staff del Fantastico Festival, tutti sotto la supervisione della direzione organizzativa curata dall’impeccabile Sergio Giunta Mangini.

In un momento così delicato, legato alla situazione della pandemia e al suo evolversi, il Fantastico Festival è in movimento e sempre vicinissimo ai concorrenti e ai suoi tantissimi followers.

Facebook: https://www.facebook.com/fantasticofestival

Sito ufficiale: www.fantasticofestival.it