The Global City alla Sala Mercato di Genova

Dopo il debutto in Uruguay lo scorso agosto, arriva a Genova lo spettacolo The Global City, della compagnia Instabili vaganti, prodotto dal Teatro Nazionale di Genova insieme a El Florencio – Festival Fidae, in prima nazionale, dal 9 al 12 ottobre alla Sala Mercato.

Curato da Nicola Pianzola per la parte drammaturgica e diretto da Anna Dora Dorno, entrambi anche interpreti dello spettacolo insieme a un gruppo di giovani performer, The Global City ha come riferimento poetico Le città invisibili di Italo Calvino e si nutre di un lungo lavoro di ricerca sulle megalopoli, che la compagnia ha attraversato durante progetti in Asia e Sud-America. Le variegate esperienze in luoghi lontani e spesso pericolosi emergono in scena sotto forma di suoni, videoproiezioni e immagini, che accompagnano le azioni dei performer. Filo conduttore la storia di un uomo che vive nella metropolitana, un emarginato, che cerca di sopravvivere facendo il venditore ambulante, emblematicamente non di oggetti ma di ricordi.

The Global City affronta tematiche di forte attualità, come la tensione tra le due Coree, il problema delle sparizioni forzate in Sud America e delle migrazioni contemporanee.

Tutte le impressioni raccolte in questo continuo e inquieto “errare” di Instabili Vaganti nel mondo formano così una mappa frammentaria e distorta, che si esprime in un’unica distopica e surreale Città Globale. Da Teheran a Città del Messico, dalle case fatiscenti di Calcutta ai modernissimi edifici di Shanghai: The Global City è un insieme di ricordi, culture, desideri.

Lo spettacolo – il cui progetto è risultato vincitore del bando “Per chi crea” promosso dal Mibac e gestito dalla SIAE – è frutto di un lungo percorso che ha coinvolto partner nazionali e internazionali, tra cui in Italia Fondazione Sipario Toscana Onlus, Teatro delle Donne e Re.Te. Ospitale.

The global city è anche il primo appuntamento di In_oltre, un percorso teatrale all’interno della stagione 19/20 del Teatro Nazionale di Genova, incentrato su spettacoli che parlano di tematiche legate alla contemporaneità e si esprimono con nuovi linguaggi.

