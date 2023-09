Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze

Si tratta della più forte scossa sismica in zona dal 2006

Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito questa mattina alle 05:10:14 il Comune di Marradi, in provincia di Firenze.

A riportarlo è l’INGV, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

L’epicentro del sisma è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Marradi a circa 42 Km circa a nord di Firenze. Ha avuto coordinate geografiche 44.0580 latitudine e 11.5870 di longitudine ad una profondità di 8 km.

Si tratta della più forte scossa sismica in zona dal 2006. Una più forte da 5.2, si era verificata il 14 settembre del 2003.

Il sisma, secondo l’Ingv, è stato seguito da almeno otto scosse di assestamento nei successivi 35 minuti circa. La più forte di queste scosse ha fatto segnare una magnitudo di 2.8, con ipocentro a 7 km di profondità, ed è avvenuta a 4 km a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, a circa 10 km in linea d’aria da Marradi.

Evento sismico INGV: http://terremoti.ingv.it/event/36163811

Aggiornamenti

La gente è subito scesa in strada a Marradi per lo spavento. Da una prima verifica effettuata dalla Protezione civile non risulterebbero danni a persone e cose.

Tante le chiamate al Nue 112 e ai Vigili del fuoco di persone che chiedono informazioni e rassicurazioni.

Il sindaco di Marradi (Firenze), Tommaso Triberti, ha stabilito la chiusura della scuole in via precauzionale. Stessa situazione per tutte le scuole di ogni ordine e grado nel comune di Borgo San Lorenzo.

A Tredozio (Forlì-Cesena), nella vicina Emilia, è stata evacuata una casa di riposo. Alcune strutture, fra cui il palazzo comunale, risulterebbero danneggiate.

Problemi anche sulla linea ferroviaria. Dalle ore 5.30 circa per controlli sulla rete dopo la scossa di terremoto che ha interessato la zona, la circolazione ferroviaria alta velocità tra Firenze e Bologna è stata rallentata. Successivamente è tornata regolare dalle 8. A farlo sapere è la stessa Rfi.

La circolazione rimane sospesa in via precauzionale sulla linea Firenze-Faenza tra Borgo San Lorenzo e Marradi. Circolazione tornata regolare sulla linea Pontassieve-Borgo San Lorenzo. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria del traffico regionale.

Sono 60 le scosse di assestamento nella zona dopo la prima da 4.8 Mw di cui 2 da 3.0 successiva ed una precedente.