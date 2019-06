Tennis: super Fognini con la TOP 10 nel mirino

Super Fabio Fognini: il tennista ligure continua nel suo momento magico che lo sta consacrando sempre di più tra i totem dell’intero movimento mondiale.

Fabio da ieri è il numero 10 del mondo virtuale, per diventarlo davvero deve però fare almeno ancora un passo e battere Sascha Zverev, il n.5 del mondo, domani negli ottavi del Roland Garros. Con il successo di ieri su Roberto Bautista Agut, n.21 Atp, ha – sempre virtualmente scavalcato John Isner, che a Parigi non è in gara, ma può ancora essere rimontato da Juan Martin Del Potro, o da Monfils, Paire, Wawrinka e Struff, questi ultimi però solo nel caso – improbabile – in cui vincessero il torneo.

Insomma il ligure ha la TOP 10 nel mirino e basta ancora un piccolo sforzo per ottenerlo.

fc