Tennis – 3.a volta da presidente per Caporilli al Circolo Sp

Spezia. Confermato, dal recente Consiglio d’amministrazione, Alessandro Caporilli alla Presidenza del Circolo Tennis Spezia con Stefano Cipollini Zacutti e Amedeo Maddaluno quali “vice”.

<Sono soddisfatto di quello che è per me il terzo mandato come tale – questo il commento in merito del Presidente – anzitutto come dimostrazione della fiducia che mi circonda. La prossima volta, dopo nove anni in tutto, sarà magari tempo di cambiare. Nel frattempo quest’ulteriore triennio darà modo di sviluppare ulteriormente più d’un discorso, dalla totale sicurezza e dallo stesso numero dei campi a disposizione, alla collaborazione con l’ Accademia Tennis Apuano specie sul fronte giovanile; senza scordarsi le aspirazioni che coltiviamo a livello di Serie C e anche di una B che il sodalizio merita. Altra ambizione è quella di portare sempre più giocatori professionisti ad allenarsi da noi>.

Ad ogni modo ecco di seguito la struttura del nuovo Consiglio direttivo del club di San Venerio (competenza per competenza)…

Segreteria – Riccardo Tescari / Direzione sportiva – Alessandro Caporilli e Stefano Cipollini Zacutti / Struttura – Amedeo Maddaluno, Giorgio Malvaso, Carlo Gasparini / Rapporti col personale – Riccardo Sala e Franco Federici / Attività sociale – Stefano Cipollini Zacutti e Jacopo Ruffini / Piscina e palestra – Amedeo Maddaluno e Riccardo Tescari / Biliardo e gioco carte – Carlo Gasparini e Franco Federici / Comunicazione e marketing – Carlo Ambrosi e Stefano Ticchiati / Rapporti istituzionali – Riccardo Sala e Carlo Ambrosi / Ristorazione – Jacopo Ruffini e Giorgio Malvaso / Area amministrativa – Riccardo Sala.

Nominati altresì Federico Morachioli quale presidente del Collegio sindacale e Roberto Alberti e Alessandra Marossa in qualità di sindaci effettivi.

Ma non s’è trattato di occasione di nomine e “basta”: il 20 e 21 Agosto, oppure il 19 e 20 Settembre ci sarà a S. Venerio un torneo del circuito amatoriale nazionale Tpra, a cui sarà associata un’operazione di prevenzione cardiologica da attuare fra una partita e l’altra. Immancabile l’annuale “Slam by Head” a chiusura del 2020. Non mancherà una sfilata di moda. In programma per venerdì 7 Agosto intanto l’annuale cena di mezza estate.

In conclusione non mancheranno in futuro adeguate valutazioni circa l’opportunità d’aumentare l’offerta sportiva e qua sono al vaglio ipotesi di realizzazione di nuovi campi da “paddle”.

Infine c’è tuttora la possibilità d’iscriversi ai “Campus Estivi 2020 – Estate sicuri” del Cts, in programma ancora fino al prossimo 8 Agosto, poi di nuovo dal 31 sino al 12 Settembre. Qui, tennis alternato a palestra e piscina, giochi e danza se si preferisce anche solo per un giorno. Coinvolto Las Pezia Got Talent. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare lo 0187 – 503557 o scrivere a segreteria@circolotennisspezia.it.