Temporale su Genova, allagamenti e black out | Video

L’attività temporalesca su Genova sembra aver rallentato, così come quella dei fulmini. Su Genova però, in breve tempo, c’è stata una violenta caduta di pioggia che ha generato diversi problemi, quali assenza di corrente elettrica e diversi allagamenti.

Dalle prime informazioni che giungono le zone più colpite oltre al centro, sono Sestri Ponente, in particolar modo via Rollino, la Valpolcevera, Campi, Bolzaneto con il bus N3 che è rimasto bloccato.

A Serra Riccò, Lagaccio, Sampierdarena e Cornigliano è saltata la corrente e le case sono rimaste al buio, mentre in altre parti della città è saltata l’illuminazione pubblica.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco anche per il forte vento. Un po’ di paura per alcune persone che sono rimaste prigioniere negli ascensori.

In via Albaro un albero si è abbattuto sulla carreggiata senza, per fortuna urtare alcun mezzo.

Per quanto riguarda le autostrade poco prima del casello di Bolzaneto l’autostrada A7 è allagata e si è registrata una coda in uscita a Genova Bolzaneto per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Pioggia anche sulla A7 Milano-Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena.

Pioggia anche sulla A12 Genova-Livorno tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi.