Teatro Verdi, domenica 16 gennaio ultimo spettacolo

Lo spettacolo di domenica 16 gennaio sarà l’ultimo spettacolo del teatro Verdi che sospenderà ogni attività.

A causa dello sfavorevole andamento pandemico che coinvolge anche le compagnie teatrali siamo costretti a sospendere l’attività almeno sino al 25 febbraio.

Sarà nostra cura informarvi non apppena in grado.

Il vaccino è l’unica via d’uscita e il non volersi vaccinare per alcuni attori ha significato far saltare le rappresentazioni.

Ricorda che la tua libertà è comunque legata alla mia.

Teatro Verdi

Piazza Oriani, 7

Genova – Sestri Ponente

www.teatroverdigenova.it