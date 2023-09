Teatro Nazionale di Genova, ecco i primi appuntamenti

Ecco i primi appuntamenti del Teatro Nazionale per una stagione che si annuncia con un cartellone ricco di novità e sorprese.

Un testo misterioso e tre interpreti d’eccezione

Giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 settembre ore 20.30 alla Sala Mercato va in scena White Rabbit Red Rabbit il testo teatrale più misterioso di sempre, scritto dall’iraniano Nassim Soleimanpour. Nessuna regia, nessuna prova: chi lo interpreta non può averlo visto prima. La busta contenente il copione viene aperta di fronte al pubblico e da quel momento in poi l’attore deve dare vita alla drammaturgia affidandosi solo alla propria capacità d’improvvisazione.

A portarlo in scena sono Davide Livermore (giovedì 28), Laura Sicignano (venerdì 29) e Fausto Paravidino (sabato 30).

Uno spettacolo diverso ogni sera, una sfida.

Biglietto 10 € in biglietteria e online. Il ricavato verrà devoluto a favore di autori e autrici iraniane.

Al Teatro Eleonora Duse per sostenere la ricerca

Venerdì 6 ottobre (ore 20.30) sul palcoscenico del Teatro Eleonora Duse arriva Il talento della malattia, una performance teatrale dal forte impatto emotivo ed educativo, scritta e diretta da Natalia Piana (pedagogista) e Paola Albini (regista, drammaturga). Lo spettacolo, prodotto da Franco Albini Academy, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per migliorare i progetti di ricerca sul tumore al seno e, allo stesso tempo, sensibilizzare il pubblico attraverso una riflessione emozionante. L’appuntamento è promosso dalla Fondazione AIRC insieme a Regione Liguria, con il patrocinio del Comune di Genova e la collaborazione del Teatro Nazionale di Genova.

I biglietti in vendita a 30 € sono disponibili online e presso le biglietterie del Teatro Eleonora Duse e del Teatro Gustavo Modena.