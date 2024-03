Teatro Ivo Chiesa, ll calamaro gigante sfida la vita prevedibile

Angela Finocchiaro è la protagonista con Bruno Stori de Il calamaro gigante, tratto dal romanzo di Fabio Genovesi, in scena al Teatro Ivo Chiesa da mercoledì 13 marzo, con la regia di Carlo Sciaccaluga.

Angela è un’assicuratrice pavida ed esagitata, dalla vita monotona ma non priva di ansie, parte della quali date dalla paura di perdere il lavoro.

Ma anche dalla consapevolezza che i sogni giovanili di realizzazione sono stati vanificati dall’aver ubbidito al volere di una famiglia che le ha proposto un avvenire “sicuro”, al quale non ha saputo ribellarsi e che la fa sentire prigioniera di una vita subita e non sua.

Un bel giorno, nel mezzo di un angosciante ingorgo stradale, viene travolta da un’onda anomala che la trascina in un mondo parallelo, abitato da personaggi stravaganti tra cui l’antiquato Montfort (Bruno Stori) che, proprio come lei, non sa come sia stato proiettato in quella dimensione, ma che finisce per incaponirsi nella ricerca del calamaro gigante: un uomo strano per i contemporanei, poiché non si contenta delle verità prodotte dall’interpretazione dei sacri testi da parte dei dotti (“ciò che non è nei libri non esiste “). Ma un vero scienziato riesce a sognare perchè è anche un po’ bambino.

I due iniziano insieme un viaggio che li porta a conoscere le colorate avventure di umani che vivono la vita come si presenta, con le sue contraddizioni e le sfide che rendono la realtà straordinaria.

La protagonista si muove accanto ad archeologi e ricercatori ottocenteschi che cercano un mostro marino dai lunghi tentacoli, ma mostro solo per le dimensioni, mentre scorrono ricordi dell’infanzia e della giovinezza non sempre piacevoli e tentativi di rifugiarsi nei presidi che ben conosce, rappresentati dalle sue polizze assicurative.

E pian piano la vita vera si insinua tra le sue certezze… Una verità che già era dentro di lei da bambina, quando disegnava il suo animale preferito, il calamaro, tanto da farsi affibbiare dai compagnetti lo stesso soprannome.

Angela Finocchiaro è all’altazza delle aspettative, brava a muoversi sulla scena comunicando disagio, meraviglia e candore soffusi di ironia, validamente supportata dal tenace e determinato Bruno Stori.

Bellissima la scenografia che presenta in maniera elegante e mai pesante trovate innovative notevoli, anche mediante la grafica, i disegni di Angela scolara, la nonna che parla col marito defunto, i tentacoli giganti del calamaro che irrompono a tratti.

I suggestivi teloni bianchi creano onde marine, vele gonfiate dai venti, mostri del mare. Con la sorpresa finale della comparsa in scena di un accattivante e simpatico calamaro gigante a grandezza…disumana.

Il regista Carlo Sciaccaluga così illustra quello che è il centro del messaggio che lo spettacolo vuole far arrivare agli spettatori: «Credere a una storia significa renderla vera. Non è vero ciò che è vero, bensì ciò che è creduto. La società dominata dall’algoritmo in cui viviamo, il materialismo imperante si ritirano imbarazzati di fronte al manifestarsi fisico di una creatura creduta leggendaria per secoli. Angela, e noi con lei, inizierà a credere che ci sia una vita che sfugge al nostro controllo». E quella è la vita vera.

Prodotto da Teatro Nazionale di Genova, Enfi Teatro e Nuovo Teatro Parioli, lo spettacolo porta in scena un cast brillante e affiatato costituito,oltre che dagli attori principali, da otto attrici e attori, la metà dei quali si è formata alla Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova.

Adattamento Fabio Genovesi, con Angela Finocchiaro, Bruno Stori e con Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Michele De Paola, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari, Francesca Santamaria Amato.

Scene e costumi Anna Varaldo, musiche Rocco Tanica, Diego Maggi,luci Gaetano La Mela | video Willow production | creature marine Alessandro Baronio.

Produzione Teatro Nazionale di Genova, Enfi Teatro, Nuovo Teatro Parioli

Il calamaro gigante va in scena dal 13 al 17 marzo: mercoledì e venerdì alle ore 20.30, giovedì e sabato alle 19.30, domenica alle 16. Info e biglietti teatronazionalegenova.it

ELISA PRATO