Teatro Akropolis XIII Festival Testimonianze

FOGLIO-MONDO. DIALOGHI TRANSDISCIPLINARI

EFFETTUARE, COMPORRE: FILOSOFIA E ARTI DINAMICHE

Incontro con Carlo Sini, Florinda Cambria, Antonio Attisani, Tommaso Di Dio

Ciclo di film-documentari LA PARTE MALEDETTA. VIAGGIO AI CONFINI DEL TEATRO

CARLO SINI

Regia: Clemente Tafuri, David Beronio | Con: Carlo Sini, Florinda Cambria | Fotografia e montaggio: Clemente Tafuri, David Beronio, Luca Donatiello, Alessandro Romi | Riprese e audio: Luca Donatiello, Alessandro Romi | Produzione: Teatro Akropolis, AkropolisLibri

41’

Ore 20.30: COMPAGNIA TEATRO AKROPOLIS

APOCATASTASI

Regia Clemente Tafuri, David Beronio | Con Roberta Campi, Giulia Franzone | Musiche originali Pietro Borgonovo eseguite dal Mademi Quartet con Silvia Manfredi, Eleonora De Lapi, Giulia Magnanego e Giorgia Mammi al clarinetto | Produzione Teatro Akropolis | Coproduzione GOG – Giovine Orchestra Genovese

40’

Genova, 4 novembre 2022 – Nel festival Testimonianze ricerca azioni di Teatro Akropolis, la filosofia costituisce uno dei filoni di ricerca costante, che durante la XIII edizione trova esplicita espressione venerdì 11 novembre. Nella sede della compagnia diretta da Clemente Tafuri e David Beronio, in via Mario Boeddu 10 a Genova Sestri Ponente, gli appuntamenti sono tre e due di questi ruotano intorno al pensiero e all’attività di uno dei filosofi più importanti del nostro tempo, Carlo Sini, che sarà presente.

Alle 17, Foglio-Mondo. Dialoghi transdisciplinari è il primo di un ciclo di incontri organizzati da Teatro Akropolis in collaborazione con Mechrì, il laboratorio di filosofia e cultura fondato a Milano e diretto da Carlo Sini, in dialogo con Florinda Cambria, Antonio Attisani e Tommaso Di Dio sul tema Effettuare, comporre: filosofia e arti dinamiche.

In questa occasione il pensiero filosofico dialoga con l’arte per la scena, alla ricerca di un linguaggio che crei uno spazio in cui le rispettive discipline possano percorrere un tratto di cammino comune, uscendo dal recinto autoreferenziale. Nel mantenere una propria specificità linguistica, senza fondersi con quella di un’altra espressione speculativa, risiede la differenza tra transdisciplinare e multidisciplinare o interdisciplinare, concetti largamente più diffusi in cui le diverse discipline tendono invece alla sintesi.

A Carlo Sini è stato dedicato uno dei film documentari La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro di Clemente Tafuri e David Beronio, prodotto da Teatro Akropolis e AkropolisLibri e presentato al premio collaterale Cinema&Arts in occasione della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale di Venezia.

Sarà proiettato alle 18.30 nella sede di Teatro Akropolis che, grazie alla recente ristrutturazione, si è dotata di uno spazio modulabile che può trasformarsi in una sala cinematografica. Il film è il racconto di un percorso filosofico dove i luoghi, gli oggetti e la natura stessa si mostrano come custodi di un enigma che ci continua ad interrogare con domande alle quali non possiamo sottrarci.

L’incontro è un invito a ripensare il rapporto della filosofia con la scrittura, l’agire politico e le arti. Un viaggio che conduce a un confronto radicale con le diverse forme di conoscenza, e la possibilità che da esse si possa attingere ad una sapienza perduta.

Alle 20.30 il cinema lascia spazio al teatro e va in scena la replica di Apocatastasi, il nuovo spettacolo di Teatro Akropolis coprodotto con GOG – Giovine Orchestra Genovese, istituzione di antica tradizione presente con le musiche originali composte dal direttore Pietro Borgonovo ed eseguite dal Mademi Quartet, composto dalle clarinettiste Silvia Manfredi, Eleonora De Lapi, Albert Kart, Giulia Magnanego e Giorgia Mammi.

Sulla scena, Roberta Campi e Giulia Franzone dirette da Clemente Tafuri e David Beronio, danno corpo al concetto espresso dal titolo. Il termine “apocatastasi” indica la fine dei tempi, quando il tempo lineare si sospende e tutte le categorie quotidiane, comprese la volontà e l’identità, entrano in crisi e perdono di senso.

Due figure abitano questo spazio sospeso, in una danza dell’Ade che è espressione di un’azione impossibile, in cui ogni corpo perde la forma appena conquistata, in una metamorfosi che diventa caduta, ma anche racconto di come tutto sopravviva nel suo disfarsi. Con le note, Borgonovo mette a confronto la circolarità e l’orizzontalità del tempo, due dimensioni che nonostante sembrino inconciliabili, convivono.

In riconoscimento all’originalità della ricerca riversata nei numerosi volumi pubblicati, Teatro Akropolis con AkropolisLibri ha vinto il Premio Ubu 2017 nella categoria “progetti speciali”.

Biografie

La compagnia Teatro Akropolis, fondata nel 2001 e diretta da Clemente Tafuri e David Beronio, conduce una ricerca sulle origini preletterarie del teatro e sulle arti performative. La Trilogia su Friedrich Nietzsche (2013), Morte di Zarathustra (2016), Pragma. Studio sul mito di Demetra (2018) e Apocatastasi (2022) sono gli esiti sulla scena di questa indagine, accompagnati da studi e pubblicazioni intorno ai medesimi argomenti. Nel 2020 viene inaugurato il progetto cinematografico/documentaristico La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro, un ciclo di film, diretti da Clemente Tafuri e David Beronio, dedicati ad alcuni protagonisti dell’arte e della cultura, fra cui, già realizzati, quelli su Massimiliano Civica, Paola Bianchi e Carlo Sini e Gianni Staropoli.

Film Carlo Sini: biglietto unico € 6

Film Carlo Sini: biglietto unico € 6

