Tanti appuntamenti velici nel fine settimana in Liguria

Da Loano fino al Tigullio nel fine settimana saranno impegnate svariate flotte veliche di varie classi. Molta attesa non solo per gli agonisti, ma anche fra gli appassionati che seguiranno le spettacolari evoluzioni delle imbarcazioni dalla costa.

SAVONA. 6 FEBBR. Fine settimana ricco di appuntamenti per gli appassionati della Vela. Da Loano fino al Tigullio sono in programma regate che vedranno impegnate le flotte di svariate classi, in particolare le imbarcazioni che gareggiano in Altura, Orc, Irc, Monotipi, Minialtura, Laser, 29er e 420.

A Loano, sabato e domenica, è prevista la disputa dell’ undicesima e della 12a giornata del Campionato Invernale Marina di Loano che vede impegnate imbarcazioni che regatano in ORC, IRC, Monotipi e Minialtura. L’ evento è organizzato dal Circolo Nautico Loano, dal Circolo Nautico Al Mare di Alassio, dal Circolo Nautico del Finale e dallo Yacht Club marina di Loano.

A Varazze domenica si gareggerà invece per la quarta giornata del Trofeo Invernale Varazze. Sono ammesse a gareggiare tutte le derive esclusi gli Optimist. La manifestazione è organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Varazze.

A Genova sabato e domenica è in programma la disputa della terza e quarta giornata dell’ International Genoa Winter Contest per le classi 29er, 420 e Laser. L’ appuntamento è organizzato dallo Yacht Club Italiano. Le prove saranno valide per la Ranking List del Campionato Zonale 2020 esclusivamente per le classi Laser.

A Lavagna sabato e domenica si svolgeranno la terza e quarta giornata della III manche del Campionato Invernale del Golfo del Tigullio. In acqua una flotta composta da imbarcazioni che gareggiano in ORC ed IRC, oltre ai Monotipi.

Il campionato è organizzato dal Comitato Società Veliche del Golfo del Tigullio che è composto da Pro Scogli Chiavari, CN Lavagna, CN Rapallo, CV Santa Margherita Ligure, LNI Chiavari e Lavagna, LNI Rapallo, LNI Santa Margherita Ligure, LNI Sestri Levante e YC Sestri Levante.

PAOLO ALMANZI