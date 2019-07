Tamponamento in A12, uomo estratto da auto dai vigili del fuoco

Ieri sera i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sulla A12, in direzione Genova, per un incidente stradale.

Il conducente di un furgoncino, per cause in via di accertamento, ha tamponato la vettura che lo precedeva nelle vicinanze dell’uscita di Nervi.

L’uomo al volante è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. I pompieri hanno provveduto ad aprire le porte e tagliare i montanti della cabina di guida, tramite l’uso del gruppo idraulico, per estrarre il ferito e consegnarlo al 118.

Sul posto la polizia autostradale che ha gestito il traffico.