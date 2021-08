Suq Festival, al Porto Antico dal 27 agosto al 5 settembre

Torna al Porto Antico il Suq Festival. Con la sua 23esima edizione saranno 10 giorni di Festival con 70 ospiti, 7 spettacoli teatrali di cui 1 prima e 1 anteprima nazionali, 3 concerti, 2 mostre, 15 iniziative Ecosuq, 7 incontri, 6 workshop, cucine dal mondo, showcooking, #plasticfree.

La manifestazione, diretta da Carla Peirolero e riconosciuta best practice d’Europa per il dialogo tra culture e la promozione della diversità, inizierà venerdì 27 agosto e terminerà domenica 5 settembre.

Tra gli ospiti Pietra Montecorvino, Takoua Ben Mohamed, Amir Issaa, Mohamed Ba, Abderrahim El Hadiri, Daniele Ronco, Bintou Ouattara, Shi Yang Shi, Chef Kumalé, Francesca Santoro, Goffredo Fofi, Enaiatollah Akbari, Alessandra Ballerini.

La manifestazione offre uno sguardo sul mondo contemporaneo partendo dal verso di Dante “Noi siam peregrin come voi siete” (Purgatorio, Canto II).

Proprio Dante viene celebrato al Suq come poeta in cerca della libertà e come esule in cerca di accoglienza nel 700° anniversario della morte.

Grazie alla presenza di Enaiatollah Akbari verrà anche affrontato tema dell’Afghanistan. Le proposte saranno dal vivo e on line.