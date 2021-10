Superbonus 110%, Tosi: assurdo non estenderlo a tutte le unità abitative

“Nel documento programmatico di bilancio, che contiene le misure che riguardano la nuova Legge nazionale di Bilancio, manca per ora il rinnovo per tutto il 2023 del Superbonus 110% a tutte le unità abitative.

Sono esclusi gli edifici non condominiali.

Ritengo assurdo, per un territorio come quello italiano e in particolare per quello ligure, composto da milioni di case unifamiliari e/o bifamiliari dal rischio sismico elevato in alcune zone, che il Governo non estenda a tutti questa opportunità che avvantaggia tutti e non danneggia nessuno”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.