Suor Cristina lascia la vita consacrata e continua con la musica

La nuova vita di Suor Cristina

Suor Cristina, la nota vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita. Lascia la vita consacrata per pensare alla musica.

Cristina Scuccia, classe 1988 è nata a Vittoria, in provincia di Ragusa, ha sbalordito il pubblico fin dall’audizione per il talent show The Voice of Italy presentando la cover di “No One” di Alicia Keys e ottenendo con il video dell’esibizione più di 90 milioni di visualizzazioni su YouTube in una settimana.

Nel corso dell’edizione del talent show di Rai 2 che l’ha vista trionfare, ha duettato con artisti del calibro di Ricky Martin e Kylie Minogue.

La suora ha raccontato, per la prima volta, in studio a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, che non intende abbandonare il suo cammino di fede e che è grata per tutto ciò che ha vissuto fino ad ora.

“Suor Cristina non c’è più?”, chiede la Toffanin. “E’ dentro di me – risponde Cristina – ho fatto un percorso meraviglioso ma anche complesso e difficile. Prima avevo il sorriso, oggi ce l’ho ancor più pieno e carico. Credo ancora di più nella vita e in Dio. La fede non è andata via, Sono stati quasi 15 anni di vita religiosa e sono stati gli anni più belli della mia vita”.

“Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine”, ha detto Cristina in trasmissione.

Poi ha aggiunto: “Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore”.